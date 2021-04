Le championnat indien du World Boxing Council reporté en raison de la montée en puissance de Covid-19

Compte tenu de la hausse actuelle des cas de COVID-19 dans le pays, LZ Promotions a pris la décision de reporter à une date ultérieure le prochain combat du championnat indien du World Boxing Council (WBC). Le tout premier combat du Championnat de l’Inde WBC, entre les meilleures boxeuses du pays Chandni Mehra et Suman Kumari, devait initialement avoir lieu le 1er mai à la Great Khali Academy de Jalandhar, au Pendjab, dans le cadre de la LZ Promotions India Unleashed-Fight Night. – le tout premier événement de boxe professionnel américain du pays, sanctionné par l’Indian Boxing Council (IBC). Cependant, malgré des efforts continus, la flambée des cas qui prévalait lors de la deuxième vague endémique de la pandémie COVID-19 et du verrouillage a contraint les organisateurs à reporter l’événement.

«Malheureusement, en raison du nombre croissant de cas de Covid-19 à travers l’Inde et des directives émises par le gouvernement indien, nous avons décidé de reporter le tout premier événement du championnat WBC Inde à une date ultérieure. Bien que nous soyons très déçus pour tous ceux qui ont travaillé dur pour rendre la promotion de l’événement si réussie, avec le gouvernement, WBC, IBC, notre priorité est d’assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées. Au nom de LZ Promotions et de la WBC, nous souhaitons bonne chance à tout le monde en Inde et veuillez suivre les directives de sécurité du gouvernement Covid-19 », a déclaré Parm Goraya, PDG de LZ Promotions.

Le Championnat de l’Inde WBC est la première carte de titre, dans la catégorie des hommes et des femmes, le pays est sur le point d’accueillir sanctionné par le WBC-l’une des quatre principales organisations qui sanctionnent les combats de boxe professionnelle dans le monde. Le CIB est la Commission nationale.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici