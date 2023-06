Le championnat EFL annonce le calendrier de la saison 2023/24

Le calendrier du championnat pour la campagne 2023/24 met en évidence certaines équipes majeures. Avec Leicester City, Leeds et Southampton retombant tous dans la ligue de deuxième niveau après des séjours prolongés, il y a un intérêt accru même pour ceux qui ne suivent pas régulièrement la ligue.

Jeudi, il a annoncé l’intégralité du calendrier de 552 matchs parmi les 24 équipes. Bien sûr, chaque équipe ne joue « que » 46 matchs en championnat national. Par conséquent, cela offre une action apparemment ininterrompue par rapport aux 38 matchs de la Premier League.

De plus, compte tenu de la liste de 24 équipes, il y a un certain nombre de derbies historiques. Mieux vaut, il y a une charge de parité dans le championnat. La saison dernière, 14 points séparaient la troisième place de la 10e place. À titre de comparaison, c’est la même marge qui séparait le troisième du septième en Premier League. Les deux meilleures équipes se qualifiant automatiquement pour la Premier League à la fin de la campagne, la course pour entrer dans le top six est toujours une bataille amusante pour les neutres. La saison dernière, il s’est passé la dernière journée pour que Sunderland et Coventry City atteignent les séries éliminatoires.

Le programme télévisé du championnat fournira les informations nécessaires pour regarder chacun des matchs de la ligue pour le public américain. Cette couverture appartient à ESPN, et elle stocke presque tous les matchs de la saison sur ESPN+.

Le programme complet est disponible sur le site Web de l’EFL. Cependant, voici une poignée de jeux à surveiller une fois la saison lancée.

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

Calendrier du championnat 2023/24 : faits saillants de la saison

Sheffield Wednesday contre Southampton: vendredi 4 août

Le match d’ouverture de la saison du championnat présente deux nouvelles équipes dans la ligue. Southampton a terminé dernier de la Premier League, tandis que Sheffield Wednesday a remporté les éliminatoires de la promotion de la Ligue 1. Hillsborough est de retour en tant que stade de championnat pour la première fois depuis 2020/21, lorsque les Owls ont terminé en bas.

Leicester City contre Coventry City: dimanche 6 août

Une chose à propos du retour de Leicester dans le championnat est le Derby M69 contre Coventry City. Ces deux équipes seront les premières candidates à être promues en Premier League. Coventry a raté de peu sa promotion la saison dernière après avoir perdu la finale des séries éliminatoires aux tirs au but contre Luton Town.

Millwall vs Leeds United: samedi 16 septembre

La saison dernière, Millwall était l’équipe à manquer une chance en séries éliminatoires. Leeds United a manqué de peu de rester en Premier League. Cependant, les deux sont en championnat pour la saison 2023/24, ce qui offre plus de matchs dans cette rivalité enflammée.

Cardiff City contre Swansea : samedi 16 septembre

L’un des meilleurs derbies du Pays de Galles est dans le championnat pour la cinquième saison consécutive. Ce fut un long séjour pour les deux, et les deux ont eu des appels serrés avec une promotion de retour dans l’élite.

Sunderland vs Middlesbrough : samedi 7 octobre

D’un derby dans le sud à un dans le nord, Sunderland et Middlesbrough apportent plus d’itérations de leur Tees-Wear Derby. Les deux clubs étaient en séries éliminatoires la saison dernière mais ont perdu en demi-finale. Chacun espère améliorer ce classement et revenir en Premier League après cette saison.

PHOTO : IMAGO / PA Images