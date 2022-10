Le championnat du monde de lutte offrira moins de quotas pour Paris 2024, la qualification en obtiendra plus, annonce UWW

Le Championnat du monde de lutte 2023 offrira cinq places de quota pour les Jeux olympiques de 2024 dans chacune des 18 catégories de poids au lieu de six alors que l’UWW a annoncé mercredi des modifications du processus de qualification pour les Jeux de Paris.

Le Championnat du monde, qui se déroulera en Russie du 16 au 24 septembre, sera la première épreuve qualificative pour les Jeux de Paris. Outre le Championnat du monde 2023, les qualifications continentales (Asie, Afrique, Amérique, Europe) 2024 et les qualifications olympiques mondiales 2024 offriront également un quota pour les Jeux.

Auparavant, 108 quotas étaient attribués aux Championnats du monde (six par poids olympique), mais désormais 90 places de quota seront proposées.

Les six (6) premiers athlètes les mieux classés dans chacune des 18 catégories de poids olympiques aux Championnats du monde seniors 2019 ont obtenu des quotas pour les Jeux de Tokyo.

Cependant, seuls les 5 meilleurs lutteurs gagneront des quotas pour leur pays en Russie. Cela signifie que les quatre médaillés (médaillés d’or, d’argent et deux de bronze) obtiendront le quota de leurs nations respectives et que les deux perdants des barrages pour la médaille de bronze se disputeront la cinquième place.

Le président de United World Wrestling (UWW), Nenad Lalovic, a déclaré que les changements visent à créer “une plus grande équité dans la répartition entre les championnats du monde et les qualifications mondiales”. Au total, 144 lutteurs se qualifieront pour les Jeux de Paris via les épreuves continentales qualificatives (asiatique, africaine, panaméricaine et européenne). Les deux meilleurs lutteurs de chaque catégorie de poids olympique obtiendront chacun une place pour leur CNO.

Les gagnants des quotas au 2023 Les championnats du monde ne seront pas éligibles pour participer aux qualifications continentales à moins qu’ils ne participent dans un style différent.

Lors des qualifications olympiques mondiales, trois quotas dans chaque catégorie de poids olympique au lieu des deux précédemment seront en jeu.

Non seulement les médaillés d’or et d’argent obtiendront des quotas, mais les médaillés de bronze auront également une chance de gagner un quota.

Les médaillés de bronze se battront pour le quota en chacune des 18 catégories.

Les quotas inutilisés en raison d’un retrait, d’une infraction de dopage ou d’une non-participation seront transférés au meilleur lutteur suivant de cette catégorie de poids du tournoi.

La date limite pour les inscriptions aux Jeux Olympiques sera le 8 juillet 2024. La compétition de lutte se tiendra du 4 au 11 août.

