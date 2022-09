Le championnat du monde de lutte en sauce est de retour pour faire sensation au Royaume-Uni

Le championnat du monde de lutte en sauce, l’une des compétitions culinaires les plus folles, s’est tenu au Royaume-Uni après une interruption de plus de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19. De nombreux lutteurs ont pris part aux 12 itérations de l’événement annuel qui a eu lieu à l’extérieur du Rose ‘N’ Bowl Pub à Rossendale, Lancashire. Selon les règles de la compétition, tous les lutteurs doivent s’affronter dans une mare de sauce pendant un combat de 2 minutes. Le 12e championnat mondial de lutte en sauce a eu lieu le lundi 29 août.

Il s’agit d’un événement caritatif qui collecte des fonds pour l’East Lancashire Hospice. Selon un rapport de la BBC, le directeur du pub, Carol Lowe, a déclaré dans un communiqué qu’il était “incroyable” d’être de retour après l’annulation de l’événement en 2020 et 2021 en raison des restrictions COVID. Il a ajouté que la réouverture de l’événement a vu un afflux de personnes, venues participer et regarder le match de lutte de loin. Lowe a décrit l’atmosphère comme étant “absolument rebondissante”.

Notamment, les concurrents de l’événement ne sont pas seulement jugés pour leurs techniques de grappling mais aussi pour leur déguisement. Le quotient de divertissement contribue également de manière majeure à l’enregistrement d’une victoire. Lowe a affirmé que la compétition était «désordonnée» et a expliqué: «En gros, les gens viennent déguisés – hommes et femmes – puis ils luttent en sauce et sont éliminés au fil de la journée.»

Une vidéo de l’événement a également commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Dans le clip viral, les participants peuvent être vus immergés dans la sauce alors qu’ils se battent pour les passants.

Lors d’une interview d’après-match, un lutteur masculin a déclaré: «Je sors pour gagner. Je ne fais pas de si, mais ou peut-être. Je fais des absolus. Et, quiconque viendra vers moi, je l’écraserai avec mes mains.

Lorsqu’une participante a été interrogée sur le match, elle l’a qualifié de «responsabilisant». Ce faisant, elle a également révélé sa tactique consistant à viser le cou pendant la compétition. Regardez la vidéo ci-dessous :

Le clip a recueilli plus de 50 000 likes sur l’application de partage de photos. Selon certaines informations, Lloyd Clarkson a remporté l’épreuve masculine au 12e championnat du monde de lutte en sauce, tandis qu’Imogen Young a remporté le titre féminin à la maison.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici