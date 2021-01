Un championnat de golf américain n’aura pas lieu sur le terrain de golf de Donald Trump après que le président américain ait incité ses partisans à prendre d’assaut le Capitole.

L’Association des golfeurs professionnels (PGA) d’Amérique a voté quatre jours après que la foule ait pris d’assaut le bâtiment pour retirer son événement de championnat du parcours de golf de Trump dans le New Jersey.

C’est la deuxième fois en un peu plus de cinq ans que l’association retire l’un de ses événements d’un cours Trump.

Le président de la PGA, Jim Richerson, a déclaré que le conseil avait voté pour exercer son droit de « résilier l’accord » avec Trump National à Bedminster, New Jersey.

« Nous nous trouvons dans une situation politique, pas de notre fait », a déclaré Seth Waugh, le PDG de la PGA of America, dans une interview téléphonique avec Associated Press.

«Nous sommes des fiduciaires pour nos membres, pour le jeu, pour notre mission et pour notre marque. Et comment pouvons-nous mieux protéger cela? Nous avons eu le sentiment, compte tenu des événements tragiques de mercredi, que nous ne pouvions plus le tenir à Bedminster. Les dommages auraient pu être irréparables. Le seul vrai plan d’action était de partir.

La PGA of America compte quelque 29000 professionnels de golf qui enseignent principalement le jeu et avaient signé l’accord avec Trump National en 2014.

Il a annulé le Grand Chelem de golf de la PGA en 2015 au Trump National Los Angeles Golf Club après les remarques désobligeantes de Trump sur les immigrants mexicains lorsqu’il a annoncé qu’il cherchait à être nommé président des Républicains.

L’événement a été annulé pour de bon le printemps suivant.

L’insurrection choquante de mercredi a secoué les États-Unis et beaucoup se sont demandé si la PGA d’Amérique conserverait son premier championnat sur le terrain de golf de Trump en 2022.

L’organisation Trump a déclaré dans un communiqué qu’elle avait «un beau partenariat avec la PGA d’Amérique» et qu’elle était «incroyablement déçue de leur décision».

« Il s’agit d’une violation d’un contrat contraignant et ils n’ont pas le droit de résilier l’accord », indique le communiqué.

«En tant qu’organisation, nous avons investi des millions de dollars dans le championnat de la PGA 2022 au Trump National Golf Club de Bedminster. Nous continuerons de promouvoir le golf à tous les niveaux et resterons concentrés sur l’exploitation des meilleurs terrains de golf partout dans le monde.

Waugh a refusé de dire si la PGA d’Amérique s’attendait à des contestations juridiques de la part de l’organisation Trump.