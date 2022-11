Le championnat de 8 hommes sonne bien pour Jason Kirby – Shaw Local

Jason Kirby courait après un ring depuis 24 ans.

Il s’est rapproché en 2004 à Bureau Valley lorsqu’il a mené le Storm à une deuxième place de classe 3A, tombant face à Addison Driscoll dans le match pour le titre.

Vendredi dernier, il l’a eu.

West Central Heat de Kirby a survécu à Amboy-LaMoille-Ohio dans une fusillade 44-36 pour le championnat d’État de l’Illinois 8-Man Football Association au Monmouth College. Il n’a pas pu s’empêcher de ressentir un sentiment de soulagement en attrapant ce championnat insaisissable.

“J’ai hâte de faire ce genre de chose (dimensionner une bague) et de réaliser ce rêve de toute une vie”, a-t-il déclaré. « J’y travaille assez dur. J’espérais. On ne sait jamais. J’espérais juste.

« C’était un soulagement de gagner parce que nous avions si bien joué toute l’année. Même si c’était gratifiant, à l’époque ce n’était qu’un soulagement. Je savais à quel point Amboy était meilleur. Je savais à quel point ils pouvaient nous jouer. Je savais que ça allait être un grand match de football. Je suis juste reconnaissant de la façon dont cela s’est passé.

Ce qui a rendu le moment le plus gratifiant pour Kirby, c’est de pouvoir le partager avec son père, Rick, 73 ans, qui l’a accompagné à chaque étape depuis ses jours de jeu à Tolono Unity jusqu’à tous ses arrêts d’entraîneur en cours de route.

“Partager ce moment alors qu’il vieillit était incroyablement spécial pour moi. Vous ne savez tout simplement pas combien de moments comme ça vous allez vivre. Le simple fait de voir à quel point il était heureux et de pouvoir partager cela avec eux était terriblement, terriblement spécial », a déclaré Kirby.

«Je ne me souviens pas d’un match de football auquel mon père n’était pas ou ne m’attendait pas quand je suis rentré à la maison pour en parler. Il est à mes côtés depuis 25 ans comme entraîneur. Pouvoir partager un moment spécial avec lui littéralement debout juste à côté de moi est au-delà des mots.

Bien familiarisé avec le football Amboy depuis ses jours à Bureau Valley, Kirby savait que les Clippers poseraient un formidable défi, même si le Heat les battait 66-30 lors de la semaine 9.

«Leurs enfants jouaient au football quand j’étais à Bureau Valley. Ils ont joué dur et physique. Joué en descente, excellente défense. De grands plaqueurs », a-t-il déclaré. « Toutes ces choses à propos d’Amboy. Être à Bureau Valley et combien nous devions nous préparer pour ces matchs d’Amboy m’ont rendu terriblement conscient.

La course d’État de cette année a apporté de nombreux flashbacks à Kirby sur ses jours à Bureau Valley, un endroit qu’il appelle affectueusement “Blue Heaven” et qui lui tient à cœur.

“Juste la camaraderie de l’équipe. La façon dont les communautés se sont réunies, tout le monde avait sa place dans le bus et ils voulaient y monter et ils roulaient dans la même direction », a-t-il déclaré. « C’était ce cas en 2004 et cette course de cinq ans à Bureau Valley. Tout le monde voulait la même chose et la même chose est vraie dans notre école en ce moment.

Kirby a été submergé par tout le soutien qu’il a reçu à Bureau Valley.

“Certaines des notes et des messages que j’ai reçus de ces personnes là-bas, je les chérirai”, a-t-il déclaré. “Vous espérez nouer des relations qui durent toute la vie lorsque vous allez dans un endroit et y passez cinq ans. Je n’en serais pas là où j’en suis dans ma carrière si ce n’était de ce qui s’est passé à Bureau Valley.

Kirby a eu un grand succès à Bureau Valley, menant le Storm à des quarts de finale au cours de ses quatre dernières années, couronné par la deuxième place de l’État en 2004. Il avait une fiche de 41-15 en cinq saisons avant de partir pour le sud de l’État de Herrin.

Certes, il n’a pas trouvé l’herbe plus verte. Il a raté le championnat d’État de Storm en 2005 et une apparition en demi-finale en 2006. Kirby a été entraîneur un an à Herrin avant de se lancer dans une longue route vers West Central, où il est également directeur, qui l’a envoyé à des arrêts d’entraînement à Sherrard, Rockridge. , Canton et Canton-Uni.

Kirby a déclaré que le football à 8 était une véritable bénédiction pour West Central, qui a enregistré une fiche de 28-3 depuis son changement il y a trois ans. Même s’ils ont 31 joueurs dans leur programme, le Heat n’aurait pas la puissance humaine pour jouer à 11, a-t-il déclaré.

“Nous n’aurions pas de programme de football s’il n’y avait pas de 8-man”, a-t-il déclaré. “Certaines personnes disent:” Holy Cow, vous avez 31 enfants? Eh bien, si nous jouions à 11 joueurs, nous aurions un étudiant de première année jouant à l’arrière défensif, un autre jouant probablement la garde. Nous aurions d’autres étudiants de première année et étudiants de deuxième année en défense. Nous n’aurions pas pu nous entraîner parce que l’université se serait entraînée contre les F/S, qui auraient été pour la plupart des étudiants de première année. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n’est pas juste pour les enfants F/S.

«Depuis que nous sommes en 8, nos segments de demi-ligne sont nos 1 contre nos 1. L’autre moitié de nos segments de demi-ligne est notre équipe soph jouant contre notre équipe F/S. 1s contre 1s là aussi. Cela permet des pratiques très animées et compétitives. Ne fait rien d’autre qu’améliorer votre programme de football, des étudiants de première année jusqu’aux seniors.

L’entraîneur de Heat a déclaré qu’ils auraient un noyau solide qui reviendrait pour faire une autre course à l’État l’année prochaine et s’attend à ce qu’Amboy soit aussi fort que jamais.

