Le championnat asiatique de boxe 2021, initialement prévu à New Delhi en mai, a été déplacé à Dubaï, a déclaré mercredi la Fédération indienne de boxe (BFI) dans un communiqué.

La décision a été prise en raison des restrictions de voyage que plusieurs pays participants ont annoncées à l’Inde en raison de la forte augmentation des cas de Covid-19 dans le pays.

«À la suite des restrictions de voyage internationales en Inde, la Fédération indienne de boxe (BFI), en consultation avec la Confédération asiatique de boxe (ASBC), a décidé de diriger la prochaine édition 2021 des Championnats de boxe asiatiques élites hommes et femmes ASBC à Dubaï. . L’événement sera désormais organisé par BFI en association avec la Fédération de boxe des Émirats arabes unis », a déclaré le BFI.

Le BFI a déclaré avoir reçu un certificat de non-objection du ministère des Sports pour organiser le tournoi au complexe sportif Indira Gandhi à New Delhi, mais qu’il a finalement dû prendre la décision de ne pas organiser le tournoi dans la capitale nationale en raison des restrictions de voyage.

«Il est malheureux que nous devions déplacer le lieu hors de l’Inde. Nous étions très désireux d’accueillir les championnats à Delhi mais il ne nous reste plus aucune option. La sécurité des boxeurs est la préoccupation la plus importante pour nous et nous avons donc dû prendre cette décision. Nous sommes reconnaissants aux EAU d’avoir accepté notre demande et d’avoir accepté de co-organiser dans un délai aussi court. Nous remercions toutes les fédérations membres et l’ASBC pour leur coopération », a déclaré le président de la BFI, Ajay Singh.

«Nous avons suivi de près la situation et après délibération avec l’ASBC et le gouvernement indien, nous avons décidé d’organiser le tournoi à Dubaï. Je souhaite la bonne santé et la sécurité de tous et je prie pour que l’Inde se sorte rapidement de cette situation », a-t-il ajouté.

