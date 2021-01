Goteborg reviendra l’année prochaine malgré l’annonce de la dissolution du club il y a deux jours. Photo de Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via Getty Images

Les champions suédois de la ligue féminine, le Goteborg FC, reviendront défendre leur titre en 2021 à la suite d’une réponse «écrasante» d’investisseurs potentiels deux jours seulement après l’annonce de la dissolution du club.

Le club a fait l’annonce jeudi tout en confirmant qu’il ne pouvait plus rivaliser financièrement avec les grandes équipes européennes mardi.

Cependant, le club a ajouté que leurs préoccupations à long terme n’avaient pas changé.

Goteborg n’est pas lié à une équipe masculine et craint qu’ils aient du mal à concourir au niveau élite lorsque les grands clubs suédois et européens ont commencé à dépenser plus d’argent pour leurs équipes féminines.

Avec des clubs comme Lyon, le Paris Saint-Germain, la Juventus et d’autres « ayant pris conscience de la valeur du football féminin … ils font de gros investissements et ont donné au football féminin des ressources qu’il est impossible pour nous d’égaler », a déclaré mardi le club.

Goteborg a également ajouté que les nouveaux investisseurs potentiels comprennent des particuliers, des entreprises et d’autres équipes de football.

Le club, qui a été financé par le parrainage d’une brasserie locale, a été éliminé de la Ligue des champions ce mois-ci après avoir perdu contre Manchester City en huitièmes de finale.

Goteborg a remporté son premier titre de champion national cette année, après avoir terminé deuxième quatre fois, et a également remporté la Coupe de Suède à trois reprises.

L’attaquant de l’USWNT Christen Press fait partie des internationaux qui ont joué pour Goteborg.