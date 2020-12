Oti Mabuse a jailli sur son mari Marius Iepure alors qu’elle lui a rendu un doux hommage au cours du week-end après l’incroyable victoire de Bill Bailey sur Strictly.

La danseuse professionnelle, 30 ans, a posté un geste touchant à son «rock absolu» en le remerciant pour son soutien constant tout au long de la difficile pandémie de cette année.

Marius, qui est également danseuse, a reçu de nombreux éloges de sa femme en disant ouvertement à ses fans à quel point elle l’adore.

Partageant ensemble certaines de ses images préférées du couple sur Instagram, Oti a écrit: « La dernière et certainement pas la moindre! À mon mari MY ABSOLUTE ROCK!

«Tu as été là pour moi à travers tout ça et plus encore à diriger l’école à travers le verrouillage, être un ami, un mari et prendre soin de Leo a signifié tout!







(Image: otimabuse / Instagram)



«Tu as fait de mon monde un endroit meilleur à chaque occasion, tu m’as rappelé de continuer, de qui je suis et de ce que nous signifions l’un pour l’autre ces câlins ou moments que je chérirai pour toujours, je t’aime jusqu’à la lune et retour @mariusiepure.»

Le couple magnifique avait l’air incroyablement aimé dans l’offre de clichés qu’Oti partageait en ligne.

Elle a été bombardée de commentaires de ses fans aimants qui ne pouvaient pas en avoir assez des photos.







(Image: otimabuse / Instagram)



Alexanda Burke a laissé une rangée de cœurs, tandis qu’un de ses fans a écrit: « Vous êtes tellement mignons !!! »

Un autre a partagé: « Mignon ».

«Comme c’est beau», résonna un quatrième.

Oti et Marius, 38 ans, sont mariés depuis 2014 après s’être rencontrés lors d’un essai de danse en Allemagne.







(Image: otimabuse / Instagram)



Ils se sont rencontrés par l’intermédiaire de sa sœur Motsi, qui est juge au concours de danse de la BBC.

Ils n’ont pas d’enfants ensemble, mais ont déjà parlé de fonder une famille dans le passé.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.