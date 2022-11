Le champion russe Makhachev signe un accord pour combattre le roi livre pour livre de l’UFC

Islam Makhachev défendra son titre contre Alexander Volkanovski en Australie l’année prochaine

La première défense de la star russe Islam Makhachev du titre de 155 livres qu’il a remporté à Abu Dhabi le mois dernier viendra contre le champion poids plume de longue date de l’UFC et le combattant livre pour livre le mieux classé sur la liste de l’UFC, Alexander Volkanovski, a-t-il été révélé samedi soir.

Makhachev, un partenaire d’entraînement de longue date de l’icône de l’UFC Khabib Nurmagomedov, a répondu aux attentes élevées qui lui étaient imposées depuis qu’il a mis les pieds pour la première fois dans une cage de l’UFC lorsqu’il a soumis l’ancien champion Charles Oliveira pour réclamer le titre vacant des poids légers de l’UFC à l’UFC. 280 main event – cassant la séquence de 11 victoires consécutives de l’artiste de soumission brésilien dans le processus.

Ensuite, un Makhatchev en fête a été accueilli dans l’Octogone par Volkanovksi, l’ancien joueur de rugby australien qui est devenu l’un des combattants d’arts martiaux mixtes les plus dominants de sa génération, comme en témoigne un record de carrière de 25-1 au cours duquel il a parcouru presque un décennie sans connaître la défaite.

@MakhachevMMA prend @AlexVolkanovski dans le #UFC284 événement principal!

Les deux rivaux ont partagé une poignée de main respectueuse dans la cage après la victoire au titre de Makhachev, mais de telles platitudes seront absentes lorsqu’ils se battront au début de l’année prochaine, après que l’UFC a officiellement révélé qu’ils s’affronteront lors de l’événement principal de l’UFC 284 qui se déroulera dans Perth, Australie le 12 février.

“Nous le poussons évidemment», a récemment déclaré Volkanovski avant la confirmation du combat. “Tout le monde le veut. Nous allons y arriver.”

L’Australien de 5 pieds 6 pouces donnera une taille importante à son homologue russe, un facteur qui devrait faire pencher la cote des bookmakers en sa faveur – en particulier compte tenu de la domination que Makhachev a affichée dans ses combats avec des combattants légers naturels tout au long de sa carrière à l’UFC à ce jour. .

Volkanovski, cependant, a combattu un désavantage de taille pendant pratiquement toute sa carrière et l’ancienne star du rugby est connue pour posséder un niveau de force presque surnaturel compte tenu de sa taille relativement petite, et a malmené certains des grands combattants de tous les temps de la division poids plume tels que comme Max Holloway (x3) et Jose Aldo.

“Ça va être comme un David et Goliath, parce que tout le monde pense qu’il est l’homme le plus fort de la planète, le meilleur lutteur que l’on ait jamais vu», a encore expliqué Volkanovski.

“La façon dont ils parlent de lui – ça va être incroyable quand j’aurai fait le travail.”

Quant à Makhatchev, il a récemment demandé que le combat soit officialisé afin que la discussion d’avant-combat puisse progresser vers quelque chose de plus précis.

“Je ne suis pas sûr de ce que veut l’UFC, février Australie ou mars Vegas, honnêtement, je me fiche de l’emplacement et de l’adversaire, je ne choisis jamais d’adversaires», a-t-il déclaré avant la confirmation du combat.

“Envoyez simplement un contrat et arrêtez de jouer à des jeux.”

Il semble que les deux hommes aient réalisé leur souhait. Nous verrons qui a eu raison de le faire en février.