Le champion russe de l’UFC recherche de “nouveaux ennemis”

Islam Makhatchev dit que ses détracteurs se sont tus

Islam Makhachev, récemment couronné champion des poids légers de l’UFC, a publié un article sur les réseaux sociaux affirmant que ses “ennemis” se cachaient depuis la plus grande victoire de sa carrière.

Le Russe est le dernier champion du monde du Daghestan après que l’entraîneur Khabib Nurmagomedov l’ait mené au titre des 155 livres à l’UFC 280 à Abu Dhabi le mois dernier.

Makhachev, 31 ans, a réussi l’exploit en soumettant Charles Oliveira au second tour.

Et bien que Makhachev ait été le favori des bookmakers avant le combat, certains coins de la communauté MMA et son fandom doutaient qu’il serait en mesure d’arrêter la séquence de 11 victoires consécutives du Brésilien.

Ils ont également souligné la force perçue plus faible du record de Makhachev et ont critiqué le président de l’UFC Dana White donnant au Russe un combat pour le titre dans une division empilée.

Après être déjà rentré chez lui pour être accueilli en héros au Daghestan, Makhachev s’est souvenu des remarques de ses détracteurs avant le combat à l’Etihad Arena.

“Il ne méritait pas [it], [he] n’a jamais combattu les meilleurs combattants, [this is] pas son niveau, [he] sera assommé, soumis », Mackachev a écrit dans un message à ses 5 millions de followers sur Instagram.

« Après le combat [I] Je ne peux pas trouver mes ennemis, c’est dur sans vous les gars, “ l’étoile 23-1 ajoutée, avec un emoji qui pleure de rire et le hashtag “besoin de nouveaux ennemis.”

Makhachev attend de connaître son adversaire pour sa première défense de titre, mais il est probable que ce soit l’homme considéré comme le roi livre pour livre du monde dans le champion poids plume Alexander Volkanovski.

L’Australien est entré dans l’octogone après que Makhachev se soit débarrassé d’Oliveira, et les futurs adversaires se sont serrés la main à l’amiable.

Mais afin d’empêcher ‘Volk’ de devenir un champion à deux poids, il semble que Makhachev devra peut-être se rendre en territoire ennemi, avec un concours prévu pour l’Australie dans la première partie de 2023.