Le champion russe de l’UFC promet de faire « paniquer » son challenger

Islam Makhatchev est prêt à défendre sa couronne contre Alexander Volkanovski

Islam Makhachev dit qu’il garantit que le challenger pour le titre Alexander Volkanovski sera “panique” dans le premier échange de grappling de leur combat pour le titre mondial qui fera la une du retour de l’UFC en Australie en février.

Le champion des poids légers de l’UFC Makhachev est sur le point de défendre sa couronne contre le roi des poids plumes Volkanovski dans un match champion contre champion qui fait la une de l’événement à la carte UFC 284.

C’est un combat qui opposera la séquence de 11 victoires consécutives du Russe à la série exceptionnelle de 22 combats sans défaite de Volkanovski.

Malgré l’expérience considérable du champion australien et son pedigree en titre, Makhachev prévoit que son rival se pliera dès qu’il sera présenté avec sa marque distincte de grappling du Daghestan.

après les 15 premières secondes d’impuissance au sol, je vous garantis que vous paniquerez https://t.co/zLsO4v3OE5 — Makhatchev Islam (@MAKHACHEVMMA) 23 décembre 2022

“Après les 15 premières secondes d’impuissance au sol, je vous garantis que vous allez paniquer», a écrit Makhachev sur Twitter en réponse à une citation de Volkanovski dans laquelle il suggérait que son sang-froid serait une arme clé pour neutraliser l’arsenal considérable d’attaques de Makhachev.

Le champion poids plume Volkanovski, cependant, a le sentiment qu’il est fait de choses plus sévères que cela.

“Il y a de bonnes chances [Makhachev] pourrait obtenir le démontage, il pourrait faire un bon voyage, quoi que ce soit», a déclaré Volkanovski sur le podcast de l’ancien champion de l’UFC Michael Bisping.

“Je ne serai pas surpris s’il ne le fait pas, je travaille tout en ce moment. Mais si c’est le cas, je vous garantis ceci : je vais être calme, je vais être calme et je vais me battre pour me remettre sur pied et je ne paniquerai pas.

“Vous ne me verrez pas perdre mon sang-froid, rien de tel parce que le nombre d’heures que je fais, c’est pourquoi je suis si calme. La préparation est tout, c’est juste que beaucoup de gens ne se préparent pas comme ils le devraient.”

L’Australien, qui possède un impressionnant record de carrière de 25-1 dans les arts martiaux mixtes, tente de devenir le dernier participant au club exclusif des doubles champions de l’UFC lors du combat de février, une opportunité qui lui a été offerte après un niveau de domination presque absurde dans la division 145 livres de l’UFC.

Il a remporté des victoires impressionnantes contre l’ancien champion Jose Aldo, ainsi que trois victoires successives contre Max Holloway – auparavant considéré comme le meilleur poids plume de l’histoire du sport.

Avec ce manteau désormais bel et bien associé à Volkanovski après une longue période de domination, il se testera ensuite contre Makhachev – un combattant dont l’ascension au sommet du sport est prédite depuis plusieurs années.

Mais maintenant que chaque homme est confronté à ce qui est potentiellement le test le plus difficile de sa carrière respective, il sera intéressant de voir si le discours d’avant-combat sur le calme ou la panique joue un rôle une fois que la cloche sonne le 11 février – en particulier dans un concours entre deux des combattants si habitués à avoir leur propre chemin dans la cage.