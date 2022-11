Le champion poids lourd Usyk nomme l’homme qu’il veut affronter ensuite

L’Ukrainien vise un combat pour le titre incontesté

Le champion de boxe poids lourds WBA, WBO, IBF et IBO, Aleksandr Usyk, a jeté son dévolu sur Tyson Fury comme son seul adversaire préféré dans un affrontement à succès au début de l’année prochaine.

L’Ukrainien est absent du ring depuis qu’il a battu le rival national de Fury, Anthony Joshua, pour la deuxième fois en août, lorsqu’il a remporté une victoire par décision partagée contre le Britannique à Djeddah.

La victoire d’Usyk a fait sortir Fury de sa retraite, mais alors que le combattant né en Crimée s’est déclaré hors de combat pour le reste de 2022 pour passer du temps avec sa famille, le “Gypsy King” a essayé et échoué à se battre avec Joshua avant de finalement s’installer. Derek Chisora ​​au Tottenham Hotspur Stadium le 3 décembre.

On ne s’attend pas à ce que le Fury invaincu ait des problèmes à voir Chisora ​​pour la troisième fois de sa carrière légendaire – et si tel est le cas, Usyk sait clairement à qui le combattant britannique impétueux devrait faire face ensuite.

“En ce moment, mon équipe cherche des conversations avec Tyson Fury, et c’est vraiment une personne imprévisible, donc nous ne pouvons pas garantir quand”, Usyk a révélé de Lisbonne lors d’un sommet Web.

“Pour moi, l’idée serait de combattre peut-être début février ou début mars, comme le 4 mars, car je suis chrétien orthodoxe.

“Pendant le grand jeûne avant Pâques, je ne me bats pas, donc tout devrait être avant ou après Pâques orthodoxe (16 avril).”

À la poursuite de la grandeur, Usyk cherche désespérément à devenir le premier champion incontesté des poids lourds de l’ère des quatre ceintures et ne comprend pas pourquoi Fury a accepté de rencontrer Chisora.

“Je veux me battre avec Fury parce que j’ai besoin de la quatrième ceinture, et je ne veux pas me battre avec quelqu’un d’autre jusqu’à ce que j’aie la quatrième ceinture”, il a dit.

«Je ne sais pas pourquoi il a besoin de ce combat (contre Chisora). Peut-être qu’il pense que parce que ce serait un an sans combat, maintenant il en a besoin.

“Je pense que c’est une manœuvre parce que je ne sais pas pourquoi il a besoin de ça.”

En ce qui concerne le lieu du succès potentiel au box-office, Usyk a suggéré le stade Olimpiysky de Kyiv, bien qu’il soit conscient qu’une telle décision ne repose pas entre ses mains.

“Mais ce n’est pas moi qui choisis le lieu, donc je suppose que ce sera (cette fois) l’Arabie saoudite”, il a suggéré.

En raison d’une interdiction d’entrer aux États-Unis en raison de ses liens présumés avec le chef du crime irlandais Daniel Kinahan, comme l’a confirmé son frère Tommy Fury sur un podcast MMA cette semaine, Fury n’a que le Royaume-Uni et le Moyen-Orient comme options de site possibles pour un potentiel Combat Usyk.

L’Arabie saoudite offre généralement aux combattants et aux promoteurs le plus gros salaire, mais des foules plus importantes peuvent assister à des matchs de boxe sur les côtes britanniques, où des stades tels que Wembley offrent 90 000 places plus une surface au sol supplémentaire.