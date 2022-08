Le champion poids lourd Fury se retire de la boxe et abandonne la ceinture Ring

‘The Gypsy King’ affirme avoir raccroché les gants pour de bon cette fois

Le 34e anniversaire de Tyson Fury a vu «The Gypsy King» annoncer sa deuxième retraite de la boxe ces derniers mois au cours de la même semaine où il a prétendu être sur le chemin du retour vers le cercle carré.

Peu de temps après avoir éliminé Dillian Whyte lors de la dernière défense de ses titres WBC et The Ring des poids lourds en avril, Fury a révélé qu’il raccrochait ses gants.

Cette semaine, cependant, il a appelé son compatriote britannique Derek Chisora ​​pour un combat de trilogie et a même déclaré avoir nommé Isaac Lowe pour remplacer SugarHill Steward en tant qu’entraîneur.

Puis en demi-tour encore une fois, Fury a eu 34 ans vendredi et a insisté sur le fait que son jour pour s’éloigner du sport était enfin arrivé.

“Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ma carrière au fil des ans et après de longues conversations difficiles, j’ai finalement (sic) décidé de m’en aller et à mon 34e anniversaire, je dis Bon voyage”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

🚨 Tyson Fury a annoncé sa retraite de la boxe à l’occasion de son 34e anniversaire. pic.twitter.com/zCjxzoLFHp — SPORTbible (@sportbible) 12 août 2022

Puis donnant un “cri massif” à sa femme Paris qui “m’a aidé plus que quiconque”Fury a remercié Dieu et est parti en disant “On se voit tous de l’autre côté, gros dosseurs” tout en ajoutant les chiffres “2008-2022” en clin d’œil au début et à la fin supposés de sa carrière.

Si c’est vrai, la retraite de Fury rend l’avenir de la division des poids lourds incertain après qu’on pensait auparavant qu’il affronterait le vainqueur du match revanche entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua la semaine prochaine pour voir enfin le premier champion incontesté des poids lourds de l’ère des quatre ceintures. couronné.

Joshua tente de reconquérir les ceintures WBA, IBF et WBO dont Usyk l’a relevé au stade Tottenham Hotspur en septembre de l’année dernière, et comme l’ont confirmé les promoteurs Matchroom samedi après-midi, l’ancienne ceinture de Fury de Ring Magazine est maintenant à gagner dans le combat de filature d’argent après que le Mancunien l’ait quitté.

JUSTE AJOUTÉ : Le @ringmagazine Le titre des poids lourds est en jeu pour #UsykJoshua2 samedi prochain 👑 pic.twitter.com/0P1ksn4FX6 – Boxe Matchroom (@MatchroomBoxing) 13 août 2022

S’adressant à Ring Magazine ce week-end, Fury a déclaré à son rédacteur en chef que le plus grand moment de sa carrière avait été de remporter le championnat pour la première fois du compatriote d’Usyk, Wladimir Klitschko, lors d’une masterclass en 2015.

“Il y a le grand retour après ça avec les trois [Deontay] Des combats plus sauvages, “ Fury continua.

“Il y a eu beaucoup de grands moments forts dans ma carrière – même le combat de Dillian Whyte devant 94 000 à Wembley. Ça ne devient pas beaucoup plus gros que ça. Et je suis sorti avec un bang.”

“Pour être honnête avec vous, et je l’ai toujours dit, je me fous complètement de ce que les gens pensent de moi”, Fury a déclaré lorsqu’on lui a demandé comment il pensait que les fans de combat se souviendraient de lui.

“Je me fiche de la façon dont ils se souviennent de moi. Être rappelé signifie que vous n’êtes pas actif [as a person] plus, vous avez terminé, et c’est tout.

“Ce fut agréable le temps que ça a duré,” La fureur a continué. “J’ai eu une bonne carrière de 14 ans. En fait, j’ai boxé pendant 20 ans, de 14 à 34 ans. J’ai aimé ça. J’ai apprécié les hauts et les bas. Ma carrière a été un été indien qui n’a cessé de donner .

“J’ai bien réussi en boxe” Fury a avoué.

“Le monde est ouvert à tellement de choses maintenant. Je fais un documentaire sur Netflix en ce moment. Je vais bientôt enregistrer un album. Qui sait, vous pourriez même me voir sur grand écran.”

On ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de la sangle WBC de Fury, mais l’organisation prévoit de faire ses adieux à l’un de ses plus grands champions des temps modernes.