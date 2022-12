Le champion paralympique propose de rejoindre le redémarrage de Gladiators par la BBC en tant que première star « bionique »

La star de TEAM GB, Stef Reid, fait une offre pour devenir les premières stars « bioniques » sur Gladiators en rejoignant le redémarrage de la BBC de la série classique.

Le champion du monde de saut en longueur a postulé pour devenir l’une des nouvelles stars de l’émission, diffusée à l’origine de 1992 à 2000 sur ITV, et suivre les traces des légendes Jet, Wolf et Rhino.

Le paralympien veut rejoindre le redémarrage de la BBC de la série classique[/caption]

L’athlète paralympique, qui a remporté l’argent aux Jeux de Londres 2012, est impatiente de prouver qu’elle peut le mélanger avec des athlètes valides.

Et elle a déjà son nom Gladiator aligné – Blade, un clin d’œil à sa jambe de course prothétique.

En exclusivité, elle m’a dit : « J’avais trois ambitions en grandissant : gagner une médaille olympique, jouer dans un film et, enfin, être un gladiateur, qui est le seul que je n’ai pas encore réalisé.

“J’étais un grand fan du spectacle car c’était l’une des rares occasions où l’on pouvait voir des athlètes masculins et féminins concourir sur la même scène.

“Et j’étais aussi en admiration devant les femmes parce qu’elles étaient fortes et athlétiques avec des muscles. Ils ont été une véritable source d’inspiration.

Stef, qui a terminé sixième de Dancing On Ice cette année, a joué le rôle d’une femme avec une jambe prothétique essayant de devenir une athlète dans le film de 2017 The Energy Within.

La star, qui s’est fait amputer le pied droit après un accident de bateau à l’âge de 15 ans, admet qu’elle devrait se spécialiser dans des épreuves particulières qui conviennent à sa lame pour Gladiators. Mais elle estime que sa vitesse lui donne un énorme avantage.

Elle dit : « Je ne sais pas comment je vais m’en sortir, c’est la curiosité. Ce sera difficile et révélateur pour moi, mais je suis prêt à tenter le coup. J’ai un grand don physique et je suis très rapide, et ce serait génial pour quiconque souffre de doute de moi de me voir en compétition.

“Cela montrerait aux gens que tout est possible.”

Et sur son nom potentiel Gladiator, elle ajoute : “Blade va droit au but, n’est-ce pas, alors pourquoi pas ?”

Les patrons du spectacle recherchent actuellement des gladiateurs et des concurrents pour jouer dans le redémarrage de l’année prochaine, qui sera animé par Bradley Walsh et son fils Barney.

Malheureusement, un dos douteux et un penchant pour le gâteau m’ont exclu.

DEN’S SUR LE MAUVE

DENISE VAN OUTEN est aussi belle que la Purple One d’une boîte de Quality Street dans cette robe en velours.

Elle a porté la tenue glamour pour une soirée à Dubaï avec son petit ami promoteur immobilier Jimmy Barba.

Denise Van Outen stupéfaite dans cette tenue glam pour une soirée à Dubaï avec son petit ami Jimmy Barba[/caption]

Le couple, qui a fait sa première apparition publique ensemble en juin, a été photographié alors qu’il se rendait à la fête de Noël de Grosvenor House.

C’était une affaire de famille pour la présentatrice de télévision, qui a également été rejointe pendant les vacances par sa fille Betsy issue de son mariage avec l’acteur Lee Mead.

Plus tôt cette année, des amis ont révélé que Jimmy était amoureux et que les cloches du mariage pourraient être à l’horizon.

Denise s’est séparée de son ex-petit ami Eddie Boxshall en janvier au milieu d’informations selon lesquelles elle aurait trouvé ses textes séduisants à d’autres femmes.

Après un début d’année nul, Denise mérite une fin de conte de fées.

GEORGE À WOW CRAIG

STRICTLY pro Amy Dowden estime que son nouveau partenaire de danse George Webster est si bon qu’il impressionnera même le juge de mauvaise humeur Craig Revel Horwood.

Le couple participe à l’émission spéciale festive de la BBC1, diffusée le jour de Noël.

Amy Dowden de Strictly estime que son nouveau partenaire de danse George Webster impressionnera le juge de mauvaise humeur Craig Revel Horwood[/caption]

Lorsqu’on lui a demandé si le panel serait impressionné par le jeu de jambes de la star des CBeebies, Amy a répondu : « Je pense que George va tous les impressionner, je pense même que M. Grumpy botte Craig.

“Craig va adorer ce personnage et George apporte certainement une abondance de personnalité et de caractère à cette danse.”

George, qui est entré dans l’histoire en devenant le premier présentateur pour enfants de la BBC atteint du syndrome de Down, a déclaré qu’il aimait être «strictement fié», ajoutant: «J’adore toute l’expérience, c’est tellement amusant et j’aime apporter de la joie à tout le monde sur Le jour de Noël.

« Nous allons danser dans des tenues dorées, je les adore. Ils sont tellement cool.

Quelle épave ! L’ACTEUR James Purefoy a jailli en tant qu’invité de This Morning – parce qu’il aimait l’accent West Country de l’animatrice Josie Gibson. Il est originaire du Somerset et a été ému par ses tons bristoliens. Il a déclaré: «Quand vous l’entendez dans le cadre d’une journée normale à la télévision, c’est agréable. Regardez-moi, quelle épave !

SI : KATIE M’A REFUSÉ

SIMON COWELL a révélé une amitié surprise avec Katie Piper – et a déclaré qu’elle avait une fois refusé une offre d’emploi de sa part.

Il est apparu sur Loose Women hier et a retrouvé le présentateur, qui est panéliste de l’émission de jour ITV.

Simon a déclaré qu’il était devenu ami avec Katie après avoir pris contact après la sortie en 2009 de son documentaire inspirant sur Channel 4 Katie: My Beautiful Face, qui l’a vue discuter de ses cicatrices de 2008 lors d’une attaque à l’acide.

Il se souvient : “Elle a dû penser que j’étais complètement cinglé parce qu’ils n’arrêtaient pas de dire : ‘Simon est au téléphone pour essayer de te joindre’. Elle ne m’a pas cru.

“Finalement, je l’ai contactée et elle est venue me rencontrer dans mes bureaux, et j’ai dit : ‘Après tout ce que tu as traversé. . . veux-tu venir travailler pour moi », et elle a répondu « Non ! ».

« Et j’ai dit : ‘Qu’est-ce que tu veux faire ?’. Elle a dit : ‘Je veux créer ma fondation, pouvez-vous m’aider ?’.

RÉCHAUFFEUR D’HIVER NATURE

Les amoureux de la NATURE peuvent s’attendre à deux semaines de programmes en direct avec le retour de Winterwatch après Noël.

Les présentateurs Chris Packham et Michaela Strachan seront à Wild Ken Hill à Norfolk, où c’est la saison de reproduction des phoques gris.

Et Iolo Williams et Gillian Burke rendront compte d’Édimbourg, l’une des villes les plus vertes du Royaume-Uni, où les caméras seront braquées sur un blaireau sauvage très actif dans le zoo de la capitale.

La quinzaine d’émissions sur BBC2 comprend également des reportages préfilmés sur les lièvres variables, les moucherons d’hiver, les bernard-l’ermite et les étourneaux.

La série débutera le mardi 17 janvier à 20h.