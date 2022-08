Le champion olympique russe rassure les fans sur les nouvelles de la chirurgie

Anna Shcherbakova a annoncé son opération sur les réseaux sociaux

La médaillée d’or olympique russe de patinage artistique Anna Shcherbakova a annoncé qu’elle allait subir une intervention chirurgicale pour une blessure au genou, mais a rassuré les fans que “tout ira bien.”

Shcherbakova, 18 ans, a remporté le titre du simple féminin aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février, ajoutant la couronne olympique à son titre mondial de 2021 et une foule d’autres distinctions.

Mais l’adolescent sera désormais mis à l’écart après avoir révélé la nouvelle de sa blessure sur les réseaux sociaux.

« Le sport professionnel est un dévouement total. Malheureusement, à cause de mon ancienne blessure au genou, je ne peux pas m’entraîner pleinement. Dans quelques jours je vais me faire opérer. Quoi qu’il en soit, je suis sûr que tout ira bien. Shcherbakova a écrit dans un message aux fans.

Selon le directeur général de la Fédération russe de patinage artistique, Aleksandr Kogan, cité par Match TV, Shcherbakova subira son opération en Allemagne et s’envolera mercredi.

Shcherbakova et ses collègues patineuses russes restent interdites de compétition par l’Union internationale de patinage (ISU) en raison du conflit en Ukraine, ce qui signifie qu’elle aurait de toute façon raté la saison 2022-23 du Grand Prix.

Shcherbakova, née à Moscou, fait partie des plus grandes stars de son sport, aux côtés de ses collègues adolescentes russes actuelles Kamila Valieva et Alexandra Trusova. Toutes trois sont entraînées par la célèbre coach Eteri Tutberidze dans sa base de la capitale russe.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles Shcherbakova pourrait prendre sa retraite après son succès olympique, la vie de compétition des patineuses artistiques russes étant souvent courte. Cependant, elle a confirmé plus tard qu’elle avait l’intention de poursuivre plus de titres.

Shcherbakova a déjà dû faire face à des blessures, notamment une jambe cassée alors qu’elle était encore junior lors de la saison 2017-18.

Elle a rebondi pour remporter le Championnat de Russie 2019, défendant plus tard son titre à deux reprises et remportant le titre mondial senior 2021 à Stockholm, avant son couronnement à Pékin plus tôt cette année.

Même si les patineurs russes restent exclus de la compétition internationale, des personnalités sportives à l’intérieur du pays ont déclaré que des événements nationaux seraient organisés pour compenser alors que la demande reste élevée pour que des personnalités comme Shcherbakova apparaissent dans des expositions.

Le mois dernier, l’homme d’affaires chinois Li Jun de Beijing Global Dynamic Media a déclaré que la société souhaitait organiser une tournée pour Shcherbakova, Trusova et Valieva, ajoutant qu’ils avaient des légions de fans dans le pays qui réclamaient de les voir jouer.