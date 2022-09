Le champion olympique russe cite une “direction positive” sur les espoirs de Paris

Angelina Melnikova vise à concourir aux Jeux de Paris 2024

La championne olympique de gymnastique Angelina Melnikova a souligné “évolutions positives” dans le débat entourant la participation des athlètes russes aux Jeux de Paris 2024, exprimant l’espoir qu’elle et ses compatriotes seront autorisés à concourir malgré les interdictions actuelles.

Melnikova a joué le rôle principal lorsque le Comité olympique russe (ROC) a remporté l’or dans l’épreuve féminine par équipe à Tokyo l’été dernier, et a également remporté deux médailles de bronze dans les épreuves individuelles du concours multiple et des exercices au sol.

Mais les espoirs du joueur de 22 ans de répéter ce succès à Paris dans deux ans sont menacés en raison des interdictions radicales imposées au sport russe en raison du conflit en Ukraine.

Certains responsables olympiques tels que l’ancien chef de l’Agence mondiale antidopage (AMA) Craig Reedie ont déjà suggéré que les athlètes russes et biélorusses pourraient manquer à Paris car ils ne sont pas autorisés à participer aux épreuves de qualification précédant les Jeux.

Ailleurs, cependant, la responsable olympique américaine Susanne Lyons a affirmé la semaine dernière que le Comité international olympique (CIO) sondait déjà les membres concernant une éventuelle “sentier” retour à la compétition pour les athlètes russes.

La médaillée d’or de Tokyo, Melnikova, a déclaré que même si les athlètes russes étaient contraints de concourir sous un statut neutre – comme ils l’ont été aux Jeux d’été de 2020 et aux Jeux d’hiver de PyeongChang 2018 en raison des sanctions de l’AMA – ce serait mieux que de ne pas participer du tout.

“Nous espérons vraiment être admis aux Jeux olympiques, car ce n’est pas la première fois que nous nous produisons sans drapeau ni hymne”, a-t-il ajouté. a déclaré Melnikova, qui est également la championne du monde du concours multiple 2021 de son sport.

« Nous espérons des progrès positifs. On attend la fin de l’année. Il y a des discussions, on a l’air d’aller dans le bon sens.

“Il y a de l’espoir pour Paris, on ne s’entraîne plus pour rien” Melnikova a déclaré à Metaratings.

Son compatriote champion olympique Artur Dalaloyan – qui a aidé la Russie à remporter l’or dans l’épreuve par équipe masculine à Tokyo – a décrit les sanctions actuelles comme “absurde,” mais comme Melnikova a exprimé l’espoir que la situation serait résolue avant les Jeux de Paris.

« Je suis un athlète, mon travail est de montrer mon travail au plus haut niveau. Avec ou sans drapeau, peu m’importe. Tout le monde sait parfaitement que je représente la Russie », a déclaré le joueur de 26 ans.

“Certaines personnes pensent qu’il n’est pas nécessaire d’aller [to the Olympics] sans drapeau, mais je pense qu’il faut y aller. Je vais sortir et défendre l’honneur du pays, me battre pour des victoires.

« Nous travaillons sans relâche. Toute cette situation est absurde, mais nous avons l’espoir d’aller aux Jeux olympiques de Paris.

« Nous ne nous efforçons que pour cela. Bien sûr, cette situation ne s’apaisera pas rapidement, des histoires comme celle-ci ne sont jamais passées rapidement », a ajouté le triple champion du monde.

Après que la Fédération internationale de gymnastique (FIG) a imposé une interdiction générale aux athlètes russes en mars, les responsables russes ont décidé d’organiser des événements nationaux alternatifs pour compenser – y compris la relance des jeux de la “Spartakiade” de l’ère soviétique.

Dalaloyan a félicité les responsables pour leurs efforts, en disant : «Je tiens à souligner le travail formidable de notre ministère des Sports, la Fédération russe de gymnastique – ils organisent des tournois, ils ont ramené la Spartakiade. Les athlètes russes sont motivés, malgré l’époque que nous vivons en ce moment.