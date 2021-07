Le champion olympique prévoit toujours d’aller à Auburn après les Jeux de Tokyo

TOKYO — La plupart des champions olympiques du concours général célèbrent le plus grand prix de la gymnastique en se rendant sur le circuit des stars : talk-shows, tapis rouges, tournée nationale.

Suni Lee va à l’université.

Lee, la cinquième femme américaine consécutive à remporter le titre olympique du concours multiple, a déclaré vendredi qu’elle partirait pour Auburn les 10 ou 11 août.

Comme dans, dans deux semaines.

«Je vais devenir un athlète universitaire, faire des trucs scolaires et aller en cours. Ce sera amusant de rester dans les dortoirs, de m’éloigner de la gymnastique et d’avoir un peu plus de temps libre que d’habitude », a déclaré Lee. « C’est quelque chose dont je suis très excité parce que j’ai passé tellement de temps dans la salle de gym que c’est juste agréable d’avoir cette petite pause. »

L’entraîneur d’Auburn est Jeff Graba, dont le frère jumeau Jess est l’entraîneur de Lee. Elle a longtemps voulu aller à Auburn, et s’y est engagée bien avant de faire partie de l’équipe de Tokyo.

Elle a reconnu que l’or global offre des opportunités commerciales auxquelles elle ne s’attendait pas, mais elle ne veut pas en profiter au détriment de l’expérience universitaire.

De plus, avec les nouvelles règles de nom, d’image et de ressemblance, elle pourra toujours profiter de sa célébrité pendant son séjour à Auburn. Peut-être même gagner autant, voire plus, d’argent qu’elle le ferait si elle devenait simplement pro.

« Je ne connais pas toutes les informations qui y sont contenues mais … il semble que vous puissiez faire un tas de choses », a déclaré Lee. « C’est quelque chose que je dois continuer à apprendre parce qu’il y a beaucoup de règles, et je ne veux pas gâcher ma bourse. »

Ce sont des préoccupations pour un autre jour, cependant.

Lee a déclaré qu’elle n’avait toujours pas sombré dans le fait qu’elle était la championne olympique. Elle est venue à Tokyo en espérant que le mieux qu’elle puisse faire était une médaille d’argent parce que l’or était presque assuré d’aller à Simone Biles. La championne olympique 2016 n’a pas perdu une compétition du concours général, et Lee était deuxième derrière elle aux championnats américains et aux essais olympiques le mois dernier.

Mais Biles s’est retirée de l’équipe et des compétitions générales après que des problèmes de santé mentale se soient manifestés dans «les twisties», une perte de conscience de l’endroit où elle se trouve dans les airs. La condition terrifiante met en fait les gymnastes en danger physique car ils ne savent pas où ni comment ils vont réussir une habileté.

L’absence de Biles a ouvert la porte à Lee et elle en a profité, rejoignant Carly Patterson, Nastia Liukin, Gabby Douglas et Biles dans ce qui est maintenant un règne de deux décennies des femmes américaines dans l’événement glamour des Jeux olympiques. Il n’est donc pas surprenant que les comptes de téléphone et de réseaux sociaux de Lee explosent depuis qu’elle a gagné jeudi soir, avec des célébrités telles que Reese Witherspoon et LeBron James la mentionnant.

«Je parlais à ma sœur hier et elle m’a dit:« Suni, tu es en fait célèbre maintenant. Avant, vous étiez assez célèbre, mais maintenant, partout où vous allez, les gens sauront qui vous êtes parce que ce sont les Jeux olympiques », a déclaré Lee. « J’espère que je vais être normal. »

Lee a eu une journée de congé vendredi et en a passé une grande partie à faire le tour des médias. Mais elle sera de retour à l’entraînement samedi pour les finales par épreuve. Elle s’est qualifiée pour la finale des barres asymétriques de dimanche, où elle est la favorite pour remporter une autre médaille d’or, ainsi que pour la finale de la poutre de mardi.

« J’ai l’impression que les gens me mettent beaucoup de pression pour gagner des barres », a déclaré Lee, dont la routine est la plus difficile au monde. «Je suis juste en compétition pour moi-même et je vois où je peux aller. Je veux savoir à quel point je suis bon et où j’en suis.

Jeudi soir, c’était au sommet d’un podium aux Jeux olympiques de Tokyo. Bientôt, ce sera avec tous les autres étudiants de première année d’Auburn, essayant de s’adapter à la vie universitaire.