Le champion olympique Mo Farah dit qu’il a été victime de la traite au Royaume-Uni dans son enfance

Dans le documentaire, Farah a déclaré qu’il avait été séparé de sa famille après que son père ait été tué pendant la guerre civile en Somalie. Il a été amené en Grande-Bretagne à 9 ans avec une femme sous le nom d’un autre enfant, Mohamed Farah. Il pensait qu’il allait rester chez des parents, mais a été contraint à la servitude domestique.

“J’avais toutes les coordonnées de ma parente et une fois que nous sommes arrivés chez elle, la dame me l’a enlevée et juste devant moi les a déchirés et les a mis à la poubelle et à ce moment-là, j’ai su que j’avais des ennuis, ” il a dit.