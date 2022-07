Le champion olympique Lamont Jacobs se retire des demi-finales du 100 m

Le champion olympique Marcell Jacobs s’est retiré des demi-finales du 100 m des Championnats du monde d’athlétisme en raison d’une blessure à la cuisse, a confirmé samedi la Fédération italienne d’athlétisme (FIDAL).

Le médecin de l’équipe italienne Andrea Billi a déclaré dans un communiqué publié quelques heures avant la date prévue de la course de Jacobs que le sprinteur ne concourrait pas après avoir reçu un diagnostic d’oppression à la cuisse droite.

L’évaluation de la contraction a révélé un “tableau clinique qui peut mettre en danger l’intégrité musculaire et entraîner des blessures”, a déclaré Billi.

Jacobs a tweeté que cela avait été un “choix douloureux, je suis obligé d’arrêter”.

“Je suis un combattant et c’est pourquoi j’ai décidé d’être à Eugene”, a-t-il déclaré.

« Maintenant, pour ne pas compromettre la suite de la saison en risquant une blessure plus grave, je dois reporter le challenge.

“Je promets que je ferai de mon mieux pour vous faire rêver !”

Le retrait de Jacobs marque une nouvelle déception dans une saison perturbée par une blessure.

Le joueur de 27 ans a réussi l’un des chocs des Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière après avoir remporté la victoire au 100 m en un temps de 9,80 secondes.

Cependant, il n’a plus couru en 2021 après ce point culminant.

Jacobs a débuté cette saison avec une médaille d’or mondiale au 60 m en salle à Belgrade en mars, mais des problèmes intestinaux l’ont forcé à se retirer d’une rencontre à Nairobi début mai.

Cela a été aggravé par une blessure à la cuisse à la mi-mai qui a perturbé sa campagne en plein air et l’a amené à se retirer à court terme de plusieurs autres compétitions.

Vendredi, il s’est qualifié pour les demi-finales après un temps de 10,04 secondes dans sa manche d’ouverture, loin du record européen de 9,80 secondes qu’il avait établi lors de la victoire du titre olympique à Tokyo l’an dernier.

L’Italien semblait se déplacer avec précaution alors qu’il courait à Hayward Field vendredi et a admis plus tard qu’il avait eu du mal.

“Je ne suis pas à 100%”, a déclaré Jacobs.

“Courir 10.04 à la moitié de ce que je peux courir, je peux dire que ma forme physique va bien. J’ai juste besoin de préparer mes jambes », a-t-il déclaré.

En son absence, les favoris pour la course incluent le solide quatuor américain composé de Fred Kerley, en forme, qui a couru une course sensationnelle en 9,79 secondes, Marvin Bracey, Trayvon Bromell et le champion en titre Christian Coleman, qui a raté les Jeux olympiques de Tokyo après avoir raté trois tests de dopage. essais.

Parmi les autres prétendants figurent les Jamaïcains Oblique Seville et Yohan Blake, le champion du monde 2011, et le médaillé d’or olympique canadien du 200 m et double médaillé de bronze, André de Grasse.

La sensation adolescente du Botswana Letsile Tebogo, le Japonais Abdul Hakim Sani Brown et le Kenyan Ferdinand Omanyala, qui ont tout juste réussi à obtenir un visa de dernière minute pour se rendre aux États-Unis, pourraient être en lice pour une place dans la finale à huit.

