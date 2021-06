Le champion olympique en titre du 400 m Mack Horton manque l’équipe australienne pour Tokyo

Le champion olympique en titre Mack Horton a été la principale victime lors de la première journée des essais de natation de l’équipe olympique australienne alors qu’il n’a pas réussi à se qualifier dans une finale scintillante du 400 mètres nage libre.

Horton, qui est également largement connu pour sa ferme position antidopage, a été éliminé lors d’une nuit de grande qualité et dramatique à Adélaïde.

Le joueur de 25 ans a raté les deux premiers qui lui auraient permis de défendre son titre à Tokyo le mois prochain de seulement 0,65 seconde alors que le jeune joueur Elijah Winnington, 21 ans, a nagé le temps le plus rapide du monde cette année en 3:42,65 avec Jack McLoughlin à la deuxième place. Les trois premiers hommes ont nagé les trois temps de 400m nage libre les plus rapides au monde cette année.

« Cela signifie tout pour moi, j’ai rêvé de ce moment quand j’étais enfant », a déclaré Winnington avant de rendre hommage à Horton.

« J’ai à peu près dit à Mack qu’il était mon héros », a-t-il déclaré, un sentiment reflété par McLoughlin.

« Il (Horton) est probablement mon nageur le plus admiré. Je vois ce qu’il fait à l’entraînement, c’est un animal et j’ai tellement de respect pour lui. J’ai l’impression qu’il est désormais du devoir d’Elijah et de mon devoir d’aller bien aux Jeux olympiques. »

Horton a souhaité à ses coéquipiers une bonne fin de course.

Avec seulement 41 jours avant le début des Jeux olympiques, il y avait une atmosphère craquante toute la nuit alors que les nageurs se disputaient cinq épreuves différentes au South Australia Aquatic Centre.

Il y avait peu de doute sur ce qui était en jeu, derrière les blocs de départ des nageurs a clignoté une grande bannière numérique pour souligner la nature do or die de l’occasion. « Qui représentera l’Australie ? » il a demandé.

Les questions ont été rapidement répondues alors que les records commençaient à chuter.

Emma McKeon, qui a remporté quatre médailles à Rio et est largement attendue pour d’autres Jeux olympiques robustes, a débuté la soirée avec une nage fulgurante au 100 m papillon, pour battre le record australien en 56,82.

Elle a déclaré que le temps mort imposé suite au report des Jeux de 2020 l’avait énormément aidée.

« Cette année supplémentaire a certainement aussi aidé et je suis beaucoup plus forte et plus confiante en mes capacités par rapport à mars de l’année dernière », a-t-elle déclaré.

Il y avait du chagrin pour Brianna Throssell, deuxième, qui a raté le temps de qualification olympique de seulement 0,01 seconde.

Quelques minutes plus tard, un autre record d’Australie est tombé lorsque Brendon Smith a remporté le 400 m quatre nages individuel masculin.

Zac Stubblety-Cook a remporté la finale du 100 m brasse masculin, mais n’a pas réussi le temps de qualification olympique, tout comme Jenna Forrester, 17 ans, qui a remporté le 400 m quatre nages individuel féminin en dehors du temps imparti pour Tokyo.

