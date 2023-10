Le champion olympique du 1 500 m Jakob Ingebrigtsen et ses deux frères Henrik et Philip ont accusé vendredi leur père et ancien entraîneur Gjert d’avoir abusé d’eux, une accusation qu’il a niée.

« Nous avons grandi avec un père très agressif et autoritaire, qui utilisait la violence physique et les menaces dans le cadre de son éducation », ont-ils écrit dans un article publié dans le quotidien norvégien VG.

« Nous ressentons encore un sentiment d’inconfort et de peur que nous ressentons depuis l’enfance », ajoutent les frères norvégiens.

Le multiple champion du monde et olympique Jakob Ingebrigtsen et ses frères Filip et Henrik ont ​​accusé leur père et ancien entraîneur Gjert de violence physique et de comportement abusif‼️« Nous avons grandi avec un père très agressif et contrôlant et qui a utilisé… pic.twitter.com/PEkb73VfqM – Piste Spice ️ (@trackspice) 20 octobre 2023

Les frères et sœurs ont été entraînés par le père Gjert jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo retardés par Covid en 2021, après quoi ils ont mis fin au partenariat.

À LIRE : L’Australienne Kaylee McKeown devient la première femme à détenir tous les records de natation sur le dos

« Nous avions plus ou moins accepté cela. Nous avons vécu avec et, à l’âge adulte, nous avons évolué. C’est du moins ce que nous pensions. Avec le recul, on se rend compte que c’était naïf », ont-ils déclaré.

« Mais il y a deux ans, les mêmes agressions et châtiments corporels se sont reproduits. C’était la dernière paille.

« À partir de ce moment-là, nous avons décidé de rompre avec notre père. Il nous est alors devenu impossible de continuer à travailler avec lui en tant qu’entraîneur.

Le champion olympique Jakob Ingebrigtsen, 23 ans, est le plus titré et le plus jeune des trois frères, avec un double titre de champion du monde sur 5 000 m en 2022 et 2023.

Ses frères Henrik, 32 ans, et Philip, 30 ans, ont été champions d’Europe du 1 500 m en 2012 et 2016.

Leur père a nié ces accusations, assurant au journal dans un message envoyé par son avocat qu’il n’avait « jamais eu recours à la violence » à leur encontre.

« Je suis loin d’être parfait en tant que père et mari, mais je ne suis pas violent », a-t-il ajouté.

« C’est une situation tragique pour ma famille ».

La police norvégienne a déclaré qu’elle étudiait les faits pour déterminer s’il y avait des raisons d’ouvrir une enquête sur les allégations de violence.

Coupe du Monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Après avoir rompu avec ses fils, Gjert Ingebrigtsen a provoqué une tempête dans l’athlétisme norvégien en commençant à entraîner un autre coureur, Narve Gilja Nordas.

L’Association norvégienne d’athlétisme lui a refusé l’accréditation pour les Championnats du monde en salle en mars prochain à Glasgow et pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)