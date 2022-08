Le champion olympique de ski évoque le “masochisme” occidental

La Russe Veronika Stepanova s’est exprimée après avoir raté le prestigieux festival Blink en Norvège

La championne olympique russe de ski de fond Veronika Stepanova a déclaré qu’elle attendait patiemment un “le sens des réalités pour revenir à l’Ouest” pour qu’elle lève les interdictions sportives qui lui étaient imposées ainsi qu’à ses compatriotes lors des compétitions internationales.

Stepanova, 21 ans, a été l’une des sensations des Jeux olympiques d’hiver de Pékin au début de cette année alors qu’elle a ancré l’équipe russe à une brillante médaille d’or au relais féminin 4×5 km.

Mais Stepanova et ses compatriotes russes ont depuis été mis à l’écart par l’interdiction générale imposée par les autorités du ski, la FIS, en raison du conflit en Ukraine.

Jamais du genre à hésiter à exprimer clairement ses sentiments, Stepanova a évoqué la situation dans un article sur les réseaux sociaux après la conclusion de la prestigieuse compétition de ski à roulettes “Blink” dans la ville norvégienne de Sandnes.

Aussi connu sous le nom de « Blinkfestivalen », l’événement estival annuel rassemble généralement certains des meilleurs talents mondiaux de ski de fond et de biathlon pour le début de la saison de ski à roulettes – même si cette année, des Russes comme Stepanova étaient absents.

L’ancien champion du monde junior a déploré la situation actuelle, mais a suggéré que l’Occident reviendrait tôt ou tard à la raison.

« Un autre festival sportif Blink s’est terminé. C’est un “championnat du monde alternatif” – en tout cas, la plupart des meilleurs skieurs viennent chaque année à Sandnes en Norvège. Stepanova a écrit sur sa chaîne Telegram.

« Habituellement, ils invitent les champions et lauréats actuels des Jeux olympiques, de la Coupe du monde, plus, bien sûr, l’équipe norvégienne.

“J’ai été appelé l’année dernière en tant que champion du monde junior actuel. Cette année, ni moi ni d’autres athlètes russes n’avons été invités. Mais ils ont exprimé leur regret et espèrent nous voir dans un futur proche.

« Et à la vraie question : veulent-ils « annuler » les athlètes russes en Europe, et si oui, pour combien de temps.

« Les politiciens occidentaux et, en partie, les responsables sportifs sont une chose, mais les organisateurs de compétitions, les équipementiers et les athlètes en sont une autre.

“Je me prépare calmement et j’attends qu’un sens de la réalité revienne en Occident et guérisse leur masochisme actuel”, a conclu la star née au Kamtchatka.

Après avoir initialement déclaré que les athlètes russes et biélorusses pouvaient concourir sous un statut neutre, la FIS a effectué un demi-tour début mars et a imposé une interdiction générale aux deux nations tout en les privant de tous les événements sous ses auspices.

Cela faisait suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO) ainsi qu’à une pression spécifique de la part de la puissance rivale du ski, la Norvège.

Après une réunion du Conseil de la FIS en mars, l’organisation a annoncé que sa politique actuelle “restera en vigueur tout au long de la saison estivale”, mais que ce serait “revoir le sujet à l’automne à mesure que la situation en Ukraine évolue.”