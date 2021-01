L’ancien nageur olympique Klete Keller s’est excusé d’avoir pris part à l’émeute du Capitole américain, mais les gauchistes demandent toujours la décision sans précédent de retirer ses médailles en raison de ses crimes présumés.

« Il s’est excusé auprès de moi, » l’ancien entraîneur de l’équipe nationale américaine Mark Schubert a déclaré au New York Times. «Il ne cessait de répéter:« Vous avez tant fait pour moi et je vous ai laissé tomber. Il n’arrêtait pas de répéter: ‘Je ne voulais pas que cela se produise.’ »

Keller, 38 ans, qui mesure six pieds et six pouces, a été vu sur des images de médias sociaux à l’intérieur de la rotonde du Capitole vêtu d’une veste de l’équipe américaine. Il s’est rendu aux autorités fédérales jeudi, un jour après avoir été accusé d’avoir pénétré sciemment dans un bâtiment à accès restreint et de deux délits.

La nouvelle des accusations a incité les détracteurs du président Donald Trump, comme l’ancien animateur de MSNBC Keith Olbermann, à appeler les responsables olympiques américains à exiger que le Comité international olympique (CIO) reprenne les trois médailles d’or et les deux médailles de bronze de Keller. Les excuses en larmes du triple olympien n’ont apparemment pas adouci ces réactions.

«Il est désolé seulement parce qu’il a été attrapé,» un observateur a déclaré mardi sur Twitter. « Je suis d’accord avec ceux qui demandent qu’il soit dépouillé de ses médailles olympiques. »

Il est désolé seulement parce qu'il a été attrapé. Je suis d'accord avec ceux qui demandent qu'il soit déchu de ses médailles olympiques.

Un autre commentateur a déclaré que Keller était « fait partie de l’attaque terroriste et de la tentative de coup d’État de MAGA » et doit donc être dépouillé de ses médailles. « Il voulait dire ce qu’il a fait, » elle a dit. « Aucune excuse de privilège blanc. Licencié, poursuivi, condamné, emprisonné. » Un observateur a suggéré que Keller devrait également perdre les médailles collégiales qu’il a remportées alors qu’il était champion de nageur à l’Université de Californie du Sud.

Nageur médaillé d'or olympique #KleteKeller faisait partie de l'attaque terroriste MAGA et de la tentative de coup d'État. @Jeux olympiques doit le dépouiller de ses médailles. Il pensait ce qu'il faisait. Aucune excuse de privilège blanc.

MIS À LA PORTE. Poursuivi. CONDAMNÉ. DÉTENU.



Les commentaires étaient typiques du ton vu par les démocrates à la suite de l’émeute du 6 janvier, qui a émergé d’une manifestation contre la fraude électorale. Les gauchistes ont appelé à des sanctions telles que la révocation des diplômes universitaires des membres du Congrès du GOP qui ont contesté la victoire du président élu Joe Biden et la mise sur liste noire des membres de l’administration du président Trump pour obtenir des emplois, des accords de livre ou des allocutions.

Un utilisateur de Twitter en colère a déclaré que les émeutiers étaient « maniaques malveillants » et « aurait dû être abattu et tué, tous, par la police du Capitole. » Un autre commentateur s’est arrêté avant d’être exécuté, affirmant que Keller portait sa veste olympique à l’émeute et devrait se voir infliger la peine maximale. Un autre encore a été dégoûté par les excuses de Keller, l’appelant « couverture pour un terroriste. Comme vous êtes blanc. «

Ces émeutiers et maniaques malveillants envahissant le Capitole n'étaient pas "farceurs" ou "joyeux farceurs." Ils auraient dû être abattus et tués, tous, par la police du Capitole.

#KleteKeller pleure maintenant le blues parce qu'il fait face à des accusations et à une possible peine de prison pour avoir pris part aux émeutes au Capitole. Il a porté sa veste olympique aux émeutes. J'espère qu'ils lui donneront le maximum.

L’accusation de crime à elle seule pourrait entraîner Keller jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 250 000 $. Mais au grand dam de la foule virtuelle de la fourche et de la torche, il serait peu probable que le CIO révoque ses médailles. La Charte olympique ne prévoit pas de décapage de médailles en fonction de la conduite d’un athlète après les jeux.

Les 149 médailles qui ont été emportées depuis 1968 étaient toutes liées à l’intégrité du sport ou à l’esprit sportif de l’athlète. Toutes les révocations de médailles de l’histoire, sauf sept, concernaient des allégations de dopage et des tests de dépistage de drogues. Les autres concernaient l’admissibilité de l’athlète en tant qu’amateur majeur et des problèmes d’esprit sportif.

Près de 90 Olympiens ont été reconnus coupables de crimes suffisamment graves pour mériter des peines de prison, selon Olympedia.org, y compris des affaires de meurtre, d’agression sexuelle d’enfants, de trahison et de trafic d’enfants prostitués. Aucun n’a été dépouillé d’une médaille.

