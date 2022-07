Le champion olympique d’athlétisme Ingebrigtsen vise l’or à Eugene

Le champion olympique norvégien du 1500 mètres, Jakob Ingebrigtsen, a un objectif aux Championnats du monde à Eugene, Oregon : gagner le plus possible. Le prodige de la piste de 21 ans a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique qu’il ferait de son mieux pour 1500m et 5000m aux championnats d’Eugène, qui débuteront le 15 juillet, si le calendrier le permet.

Plus loin sur la ligne, il n’a qu’un œil sur le record du monde de longue date du 1500m. championnat en plein air », a déclaré Ingebrigtsen.

«Je vais commencer par le 1500 et voir comment ça se passe, et je vais voir si je vais aussi faire le 5k. Mais si tout se passe selon mon plan, j’essaie bien sûr de gagner le plus possible.

Ingebrigtsen s’est rendu en Amérique après la rencontre de la Diamond League à Oslo pour commencer ses préparatifs pour les championnats du monde, s’entraînant en altitude à Flagstaff, en Arizona, à environ 2000 mètres d’altitude.

Auparavant entraînés par son père Gjert, ses frères Henrik et Filip sont également des coureurs de demi-fond, mais Jakob est vraiment la star de la famille après avoir établi un nouveau record olympique et européen du 1500 m alors qu’il a remporté l’or à Tokyo en un temps de 3: 28.32 .

Cependant, il estime que l’actuel record du monde de 3:26.00, établi en 1998 par le Marocain Hicham El Guerrouj, n’est pas encore à sa portée. une demi-seconde (mieux que le record)”, a-t-il expliqué. “Même si ce n’est que quelques secondes (pour le record du 1500 m), c’est un écart assez important qui doit être comblé.”

L’accent peut être mis sur les médailles pour l’instant, mais Ingebrigtsen n’exclut pas une inclinaison vers le record à un moment donné de sa carrière. “Je crois que je peux courir plus vite. Bien sûr, je vais essayer d’améliorer mes propres temps en essayant de passer sous les 3h28, puis si je fais ça, essayer de passer sous les 3h27”, a-t-il déclaré. “Et finalement, bien sûr, je ‘ Je vais fermer pour atteindre le record du monde. Et si c’est le cas, alors le record du monde est toujours là, un objectif réaliste.

