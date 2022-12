Le champion olympique chinois Lyu Xiaojun suspendu après un test antidopage positif

Le triple champion olympique chinois Lyu Xiaojun a été suspendu provisoirement après avoir été testé positif à une substance interdite, a annoncé jeudi l’Agence internationale de contrôle (ITA).

Lyu a rendu l’échantillon positif lors d’un contrôle hors compétition le 30 octobre, a déclaré l’ITA, qui supervise l’essentiel du programme antidopage de la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF).

Lyu, qui est devenu l’homme le plus âgé à remporter l’or olympique en haltérophilie lorsqu’il a remporté le titre des 81 kg à Tokyo l’année dernière, a été testé positif à l’érythropoïétine, une hormone peptidique interdite.

L’Association chinoise d’haltérophilie n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lyu a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2012 et 2016 dans la catégorie des 77 kg.

Un certain nombre de cas de dopage ont été découverts dans le sport ces dernières années et en juin, les anciens dirigeants internationaux de l’haltérophilie Tamas Ajan et Nicu Vlad ont été bannis à vie pour avoir dissimulé des délits de dopage.

