Le champion en titre Hyderabad FC Thrash NorthEast United 3-0

Le Hyderabad FC, champion en titre, a ouvert son compte dans l’ISL en cours avec une victoire écrasante 3-0 contre le NorthEast United FC jeudi.

Les visiteurs ont dominé le match et la circulation était à sens unique tout au long du stade Indira Gandhi Athletic, laissant les hôtes démoralisés.

Bartholomew Ogbeche a ouvert le score à la 13e minute, le joueur du match Halicharan Narzary a doublé la mise à la 69e minute et le remplaçant Borja Herrera s’est assuré que le match était terminé et dépoussiéré avec son but à la 73e minute.

Mené par un but, NEUFC a bien commencé après la pause, mais c’est le HFC qui a remporté un penalty cinq minutes après le début de la seconde période. Arindam Bhattacharja, cependant, a réalisé un brillant arrêt au poste NEUFC pour garder son équipe dans le match.

Cependant, HFC a rapidement réussi à dépasser Bhattacharja grâce à une erreur défensive.

Le HFC a pris les devants quand Ogbeche, après un beau centre de Mohammad Yasir, s’est débarrassé de sa marque au deuxième poteau avant de trouver le fond des filets.

A la 53e minute, HF écope d’un penalty. Ogbeche a tiré à gauche du gardien mais Bhattacharja a deviné juste.

NEUFC a eu une chance en or d’égaliser les scores à la 61e minute, mais la tête de Matt Derbyshire sur un centre est passée à côté.

Halicharan a marqué le deuxième but du HFC après une énorme erreur défensive de l’équipe locale.

En sortant du banc, Borja n’a pas tardé à faire sentir sa présence et a porté le score à 3-0 pour le HFC avec un excellent effort.

Le HFC était le meilleur des deux équipes. NEUFC a bien joué mais n’a pas été assez constant pour tester le gardien adverse, subissant sa deuxième défaite consécutive de la saison.

C’était le premier match à domicile de NEUFC de la saison, mais ils n’ont pas réussi à utiliser le cadre familier.

Le HFC a fait match nul lors de son match d’ouverture contre le Mumbai City FC.

