Le champion en titre Georgia contre Cinderella TCU pour le titre CFP

Après la meilleure demi-finale de l’histoire de neuf ans des éliminatoires de football universitaire, le match pour le titre opposera le champion national en titre à la chose la plus proche que le sport ait eue depuis des années avec une équipe de Cendrillon.

Ce sera la Géorgie n ° 1 (14-0) à la recherche de son deuxième championnat consécutif contre le parvenu et le n ° 3 TCU le 9 janvier au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

Les éliminatoires à quatre équipes ont été jonchées de matchs de demi-finale déséquilibrés, mais samedi – et au début de dimanche et la nouvelle année – ont livré deux thrillers et un total de 179 points.

Les Bulldogs ont perdu 14 points en deuxième mi-temps pour battre le n ° 4 Ohio State 42-41 dans le Peach Bowl et se qualifier pour le match de championnat CFP pour la troisième fois sous l’entraîneur Kirby Smart.

“Si nous voulons avoir une chance de gagner un championnat national, nous devons jouer un bien meilleur football que ce que nous avons joué ce soir, mais nous devons garder la résilience et le sang-froid avec nous”, a déclaré Smart.

Les Bulldogs et les Buckeyes ont disputé un classique qui se résumait à un panier raté par Ohio State avec trois secondes à jouer. Étonnamment, c’était encore mieux que l’ouverture folle de la double demi-finale entre le n ° 3 TCU et le n ° 2 Michigan.

Les Horned Frogs (13-1) ont surpris les Wolverines 51-45 dans le Fiesta Bowl, le deuxième match CFP avec le meilleur score de tous les temps.

“Nous allons le célébrer”, a déclaré le quart-arrière du TCU Max Duggan. “De toute évidence, nous sommes excités, mais nous savons que nous en avons un gros à venir.”

TCU, le premier Big 12 à remporter un match éliminatoire, sera à la recherche de son premier titre national depuis 1938. Sous la direction de l’entraîneur Dutch Meyer, les Horned Frogs ont battu Carnegie Tech 15-7 au Sugar Bowl pour terminer une saison 10-0.

Les Bulldogs, champions de la Conférence du Sud-Est, ont ouvert leurs portes en tant que favoris de 13 1/2 points, selon FanDuel Sportsbook, lors de ce qui sera la cinquième rencontre entre les écoles.

La Géorgie les a tous remportés, y compris le dernier du Liberty Bowl 2016.

Après une saison 5-7 en 2021 et choisis pour terminer septième de leur conférence avant la saison, les Horned Frogs ont embrassé le rôle d’outsider et ont prospéré en étant mis en doute.

« Nous savons que nous allons l’entendre à nouveau. Ça ne va pas s’arrêter maintenant », a déclaré l’entraîneur de première année Sonny Dykes. «Nous devons faire ce que nous avons fait ce match (contre le Michigan). Nous devons répondre à cette critique et nous présenter et faire ce que nous sommes censés faire.

“Si nous pensons que cela va disparaître, je pense que vous savez tous que ce n’est pas le cas. C’est comme ça.”

TCU serait la première équipe à remporter un championnat national l’année après avoir connu une saison perdante depuis l’État du Michigan en 1965.

La Géorgie, n ° 1 pendant la majeure partie de la saison, est à la recherche de son troisième titre national, essayant de devenir le premier champion consécutif de l’ère CFP et le premier depuis que l’Alabama a remporté le BCS en 2011 et 2012.

Ce sera un match des quarts finalistes du trophée Heisman, avec Duggan et Stetson Bennett de Géorgie.

Ni l’un ni l’autre n’est un futur premier tour du repêchage de la NFL, et les deux ont connu des hauts et des bas en demi-finale, mais se sont démarqués dans les plus grandes places.

Duggan a couru pour deux scores et a lancé deux passes de TD alors que les Frogs retenaient un Michigan en plein essor en seconde période.

Bennett a lancé pour 398 verges et deux touchés au quatrième quart, dont le vainqueur du match avec 54 secondes à jouer.

Ces Bulldogs s’appuient davantage sur Bennett et leur attaque que l’équipe de championnat de l’an dernier, qui a aligné l’une des meilleures défenses que le football universitaire ait eues dans l’histoire récente. La Géorgie s’est classée cinquième au pays en verges par jeu (6,97) avant les séries éliminatoires.

Les Frogs ont également une attaque puissante, avec Duggan et le receveur vedette Quentin Johnston, qui a amassé 163 verges en six attrapés contre les Wolverines.

Il s’agit de l’avant-dernière saison de la version à quatre équipes des séries éliminatoires avant qu’elle ne s’étende à 12 équipes lors de la saison 2024.

Avant samedi, seules trois des 16 demi-finales avaient été décidées à un chiffre, et toutes ces éruptions ont contribué à alimenter le désir de développer le terrain dans l’espoir de créer des matchs d’après-saison plus intéressants.

Ce réveillon du Nouvel An, les éliminatoires à quatre équipes se sont avérées être une fête de football universitaire de huit heures.

Après avoir perdu contre TCU, l’entraîneur du Michigan, Jim Harbaugh, a résumé le match de son équipe et, en fin de compte, la journée.

“Le gagnant”, a-t-il dit, “était le football”.

Ralph D. Russo, The Associated Press