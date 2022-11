Le champion en titre de l’État 3A, Byron, sera le prochain à venir en ville pour Seneca invaincu – Shaw Local

Les fans de football du secondaire ont ce qui semble être un sacré match à venir dans le comté de La Salle ce vendredi soir lorsque les 10-0 Seneca Fighting Irish accueillent les 9-1 Byron Tigers lors d’un deuxième tour des séries éliminatoires de classe 3A.

La seule défaite subie par l’une ou l’autre des équipes cet automne est la défaite de Byron lors de la semaine 1 face à l’équipe avec laquelle elle a finalement partagé le titre de la Big Northern Conference, Stillman Valley. Depuis cette semaine d’ouverture, défaite 15-7, les Tigers ont remporté neuf victoires consécutives – y compris des victoires sur les autres équipes éliminatoires Wnnebago (42-7), Rockford Lutheran (45-6), Genoa-Kingston (35-15) et Dixon ( 49-14) en saison régulière et l’écrasement 52-7 de Lisle vendredi dernier dans lequel Byron a battu les Lions 364-120 en verges de mêlée et n’a pas botté de dégagement.

Dans ces neuf victoires consécutives, Byron a devancé ses adversaires par un score moyen de 46,4-6,8.

“Je pense que nous atteignons un sommet au bon moment”, a déclaré l’entraîneur des Tigers, Jeff Boyer.

Les Fighting Irish, eux aussi, ont réalisé des performances de pointe après des performances de pointe depuis environ deux mois maintenant.

Bien qu’il n’y ait pas de défaite, le champion de la Vermilion Valley Football Alliance North a eu quelques appels serrés au début de la saison – à savoir la victoire 35-33 de la semaine 1 sur Westville et la victoire 37-35 de la semaine 3 sur Salt Fork. Les deux sont des équipes éliminatoires, tout comme Iroquois West (35-0), Iroquois West (35-0), Clifton Central (28-0) et Winnebago (48-20) lors de la victoire au premier tour de la semaine dernière. Pour la saison, Seneca surpasse ses adversaires par un score moyen de 39,7 à 10,4.

“Très bonne équipe de football”, a déclaré Boyer à propos des Irlandais. « Ils sont invaincus, ils n’ont pas perdu, ils sont mieux classés que nous. Nous sommes les outsiders. Nous allons devoir venir là-bas et bien jouer.

Maxwell, lui aussi, pense que son équipe pourrait porter la puce d’un outsider sur l’épaule dans celui-ci. Après tout, Byron n’est pas seulement sur une séquence de neuf victoires consécutives. Les Tigers sont également une puissance pérenne en séries éliminatoires et ont disputé les trois derniers matchs de championnat d’État de classe 3A … remportant l’année dernière.

“C’est un excellent test pour nous”, a déclaré Maxwell. « Vous ne pouvez pas être plus heureux que de vous confronter à un programme de qualité et de voir de quoi vous êtes capable.

« Il y a beaucoup de gens qui se sont opposés à nous et qui ne croient pas tout à fait à ce que nous faisons. … C’est un peu différent de jouer avec une cible sur le dos plutôt que d’être l’opprimé, mais je pense que la plupart des gens nous considèrent probablement comme l’opprimé cette semaine. Nous sommes d’accord avec ça aussi.

Les deux équipes préfèrent courir le ballon mais se sont montrées capables de le passer.

Le quart-arrière Braden Smith, un partant de trois ans, dirige l’offensive aile-T des Tigers avec des joueurs vedettes, dont l’arrière Carsen Behn, l’ailier Ashton Henkel et d’autres RB Brayden Knoll, Caden Cons

“Nous sommes une équipe qui va diriger le football”, a déclaré Boyer. “C’est sur cela que nous nous sommes construits, mais nous avons aussi un enfant au quart-arrière qui est un partant de trois ans, alors nous lui faisons également confiance pour lancer le football. …

« Nous avons probablement réparti le ballon plus que nous ne l’avons jamais fait cette année. … Nous avons beaucoup d’enfants qui ont porté le ballon. C’est un bon problème d’avoir beaucoup d’enfants qui sont sportifs et peuvent porter le ballon.

“Ils sont très équilibrés avec leur jeu de course”, a déclaré Maxwell. «Ils aiment aller à l’arrière, mais leurs ailes et leur arrière décalé et leur quart-arrière sont tous des menaces. Ils gèrent ce qu’ils gèrent, et ils le gèrent bien.

Pour Seneca, c’est le QB Nathan Grant – qui vient de remporter une performance de 215 verges au sol et de deux touchés lors de la victoire au premier tour de la semaine dernière contre Winnebago – exécutant un power-T mettant en vedette l’ailier rapproché Kysen Klinker et les RB Collin Wright, Paxton Giertz, Asher Hamby et Braden Ellis.

“Nous devons juste trouver le football”, a déclaré Boyer à propos de la défense de l’attaque basée sur la tromperie des Irlandais. “Ils sont probablement la meilleure équipe que j’ai jamais vue en ce qui concerne la dissimulation du football, la réalisation de faux. Sur un jeu donné, il semble que quatre gars aient le ballon, nous devons donc nous assurer que nous jouons une défense solide et que nous trouvons le ballon.

“Ce sera une bataille pour nous”, a déclaré Maxwell. «Ils sont vraiment une défense de qualité; c’est un peu leur marque de fabrique là-haut. Nous avons du pain sur la planche en attaque. »

C’est une confrontation qui semble devoir être excellente.

Le coup d’envoi est prévu à 19h

Choix du Friday Night Drive : Byron