Le champion en titre abandonne l’US Open

Emma Raducanu a perdu en deux sets face à Alize Cornet

La défense d’Emma Raducanu de son titre en simple féminin à l’US Open s’est terminée tôt lorsque l’adolescente britannique a subi une défaite 6-3 6-3 au premier tour face à sa rivale française expérimentée Alize Cornet à New York mardi.

Raducanu, 19 ans, a stupéfié le monde du tennis en sortant des qualifications pour remporter le titre à Flushing Meadows l’année dernière – mettant fin à l’attente de 44 ans de son pays pour une championne en simple du Grand Chelem.

L’année qui a suivi a vu une gamme étincelante d’accords de parrainage, mais le temps de Raducanu sur le terrain a souvent été caractérisé par des frustrations dues à une forme incohérente et à des irritations pour blessures.

Contre Cornet, 32 ans – un opérateur avisé qui compte la numéro un mondiale Iga Swiatek parmi ses scalps du Grand Chelem cette année – Raducanu s’est bousculé et harcelé dans un stade Louis Armstrong venteux, mais a trouvé que sa rivale française avait toujours une réponse pour ce qu’elle jeta sur elle.

Raducanu a dû prendre un temps mort médical pour faire face à des ampoules à la fin du premier set, et a répondu en ouvrant une avance de 3-1 dans le deuxième set.

Mais Cornet – dont l’apparition signifiait qu’elle a battu le record féminin d’apparitions consécutives en Grand Chelem avec 63 – a utilisé sa ruse pour retenir Raducanu, revenant à la prochaine occasion et le faisant deux fois de plus pour voir le set et le match.

Cette défaite signifie que Raducanu est sur le point de chuter de sa cote WTA actuelle de numéro 11 alors qu’elle perd les points qu’elle défendait depuis le succès du titre de l’année dernière.

S’exprimant ensuite, la Britannique a déclaré qu’elle se contenterait de remonter dans le classement.

“C’est une table rase. Je peux juste recommencer », dit Raducanu.

« Je ne sais pas quel sera mon classement. Probablement assez bas. Avec du recul, en fait à 19 ans, je n’ai pas eu une mauvaise année.

“Être dans le top cent, si tu me disais ça il y a un an, je le prendrais.”

Cornet, classée numéro 40 mondiale, affrontera la joueuse tchèque Katerina Siniakova au deuxième tour à New York.