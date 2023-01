Le champion du monde Viktor Axelsen critique le programme “difficile”

Le champion olympique et champion du monde Viktor Axelsen estime que l’instance dirigeante du jeu (BWF) devrait garder à l’esprit la santé des joueurs tout en établissant le calendrier international actuel, car il est actuellement “difficile”.

Le joueur de 29 ans d’Odense a remporté huit titres en 2022, dont les championnats du monde, l’All England et les finales du circuit mondial. Il a commencé l’année avec un autre spectacle dominant, remportant le Super 1000 de Malaisie à Kuala Lumpur.

Dimanche, le Danois n ° 1 mondial a terminé deuxième de l’India Open Super 750 après avoir perdu en trois matchs contre le Thaïlandais Kunlavut Vitidsarn en finale.

“J’essaie de me reposer et de me préparer de la meilleure façon possible pour garder mon corps dans les meilleures conditions mais ce n’est pas facile, surtout avec les déplacements entre les tournois, c’est vraiment difficile”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Dans l’ensemble, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les joueurs continuent à performer semaine après semaine, c’est comme ça. Il y a tellement de tournois sur le circuit mondial maintenant et la santé des joueurs est évidemment quelque chose dont chaque joueur doit faire attention, car vous ne pouvez pas tout jouer et bien performer tout au long de l’année.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était nécessaire d’avoir des pauses entre les événements du tour mondial, Axelsen a déclaré: «C’est évidemment bon pour le badminton avec de nombreux tournois, mais nous devons également nous souvenir de la santé des joueurs.

“Avoir 5 à 6 heures de vol, aller de Malaisie puis voler jusqu’en Inde à travers le fuseau horaire, et revenir dans le même fuseau horaire, quand on regarde la santé, et tout, ce n’est pas bon et j’espère que nous pouvons faire mieux .”

Parlant de ses objectifs cette année, Axelsen a déclaré : « Il y a un championnat du monde au Danemark, dans lequel je veux bien faire. Le Super 1000 est quelque chose que je priorise beaucoup. La semaine dernière, j’en ai gagné un et j’espère pouvoir le refaire au All England.”

Kunlavut n’est devenu dimanche que le quatrième joueur à battre Axelsen au cours des 13 derniers mois et le Danois a déclaré qu’il ne pouvait pas monter son attaque contre la sensation thaïlandaise de 21 ans en finale.

“Mon attaque et ma présence sur le court n’étaient pas les meilleures. Il y a eu quelques points où l’un d’entre eux est passé au-dessus du filet à la fin du premier match et il a remporté le match. Si j’avais pu comprendre cela, cela aurait pu être différent”, a déclaré l’ancien champion à deux reprises.

« C’est du badminton de compétition. Bien que j’aie bien fait lors des derniers tournois, je ne peux pas continuer à gagner tout le temps. Ce n’était pas mon heure. Je tiens à féliciter Kunlavut.”

