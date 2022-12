Le champion du monde russe reçoit un prestigieux prix de boxe

Dmitry Bivol a été reconnu comme combattant de l’année par la WBA

La WBA a honoré le champion des poids lourds légers Dmitry Bivol en nommant le Russe son combattant de l’année lundi.

Bivol a reçu la distinction lors de la convention du centenaire de la WBA qui se tenait à Orlando, où des légendes de la boxe et d’anciens champions du monde tels qu’Evander Holyfield, Bernard Hopkins et Miguel Cotto étaient également présents.

Bivol, qui est né au Kirghizistan et a déménagé à Saint-Pétersbourg dans son enfance, a reçu le prestigieux prix en raison de ses exploits impressionnants en 2022.

Le 7 mai, il a défendu avec succès sa ceinture WBA à Las Vegas et a stupéfié le monde du sport en infligeant à Saul ‘Canelo’ Alvarez sa première défaite depuis 2013.

Le Mexicain était largement considéré comme le meilleur boxeur livre pour livre de la planète à l’époque, mais Bivol l’a surclassé et a rugi jusqu’à une décision unanime avec des scores de 115 à 113 sur les cartes des trois juges.

La WBA a ensuite ordonné à Bivol, 31 ans, de faire une défense de titre obligatoire contre l’ancien champion invaincu des super-moyens WBO Gilberto Ramirez le 5 novembre.

Ramirez est entré dans le combat avec une fiche impressionnante de 44-0, mais Bivol a remporté le combat avec des scores encore plus larges que ceux qui ont battu Alvarez, avec 117-11 sur deux cartes des juges et 118-110 sur la troisième.

Après avoir été reconnu comme tel par la WBA, Bivol devrait être nommé Combattant de l’année par de nombreux autres experts et publications telles que Ring Magazine, où “Canelo” a reçu le prix en 2021.

Bivol a l’intention de poursuivre sa grandeur en 2023 et veut un combat incontesté contre son compatriote et champion IBF, WBC et WBO Artur Beterbiev.

Beterbiev, basé à Montréal, est une perspective effrayante pour tout adversaire tout en affichant un record de 100% KO, mais Bivol a déjà montré contre Alvarez et Ramirez qu’il sait comment annuler un ennemi connu pour sa grande puissance de frappe.

Bivol a appelé Beterbiev après sa victoire sur Ramirez, mais que le superfight soit organisé ou non dépend essentiellement de leurs promoteurs et des chaînes de télévision dont la politique de boxe fait souvent dérailler les affrontements potentiels alléchants.

“Ça dépend de [the] promoteur, le mien et le gars qui est mon adversaire », Bivol a récemment déclaré sur The DAZN Boxing Show. «Je ne peux pas simplement dire que je veux combattre ce gars. Ils peuvent m’écouter ou ils peuvent penser aux affaires.

“Bien sûr, pour mon héritage, il vaut mieux se battre pour une autre ceinture”, Bivol a déclaré, après avoir précédemment déclaré une préférence pour la confrontation de Beterbiev par opposition à une revanche beaucoup plus lucrative avec Alvarez.

« J’ai fait 10 défenses, bien sûr j’en veux plus. Je veux sentir que je me bats pour autre chose, pas seulement pour défendre mon titre.

Après avoir précédemment appelé DAZN, où les combats de Bivol sous Matchroom et Eddie Hearn sont montrés, “Deadzone” et refusant de faire affaire avec eux, le représentant de Top Rank de Beterbiev, Bob Arum, a changé de ton.

“Si un combat Bivol doit être fait, ce ne sera pas avant la fin de l’année prochaine parce que je pense que Bivol cherche une revanche avec Canelo [Alvarez]ce qui serait beaucoup plus lucratif pour lui », a-t-il déclaré à iD Boxing ce week-end.

«Comme vous l’avez dit, c’est loin sur la route. Nous trouverons cela. Aucune raison qu’il ne puisse pas être compris. Je ne laisserai aucun problème de réseau arrêter un combat qui devrait être mené », Arum a juré. “Mais c’est pour demain.”