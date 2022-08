Le champion du monde Noah Lyles bat Michael Norman sur 200m à Lausanne

Le champion du monde Noah Lyles a décroché une nouvelle victoire dans sa rivalité avec son compatriote américain Michael Norman sur 200 m lors de la rencontre de la Diamond League à Lausanne vendredi.

Lyles a réussi un temps de 19,56 secondes, suivi du champion du monde du 400 m Norman deuxième avec un record de la saison de 19,76 secondes.

“J’aurais pris n’importe quoi en dessous de 19,60, donc 19,56 est bien pour ce soir”, a déclaré Lyles.

“Je suis dans un bon espace physique et mental et très capable de réaliser de bons moments cette année. Je sens si j’ai un 19.30 en moi.

La coéquipière de Lyles, Aleia Hobbs, a compensé l’absence du duo jamaïcain Shelly-Ann Fraser-Pryce et Elaine Thompson-Herah pour remporter le 100 m féminin.

La quintuple championne du monde du 100 m Fraser-Pryce, avec six temps inférieurs à 10,70 secondes à son actif cette saison, a été retirée tardivement en raison d’une “entorse musculaire” qu’elle a subie lors de son échauffement.

Et le quadruple médaillé d’or olympique du sprint Thompson-Herah a été disqualifié pour un faux départ devant un Stade olympique de la Pontaise de 12 700 spectateurs à guichets fermés.

Hobbs a ensuite enregistré un temps de 10,87 secondes pour la victoire dans une photo-finish devant une troisième Jamaïcaine, championne du monde du 200 m, Shericka Jackson.

Fraser-Pryce a déclaré qu’elle ressentait “une gêne dans mes ischio-jambiers”.

“Malheureusement, ça ne semble pas s’améliorer”, a déclaré la mère d’un enfant de 35 ans.

“Par précaution, mon entraîneur a décidé de ne pas risquer la course à ce stade.”

Hobbs a ajouté : « J’ai pris un bon départ aujourd’hui et je sais que si je commence bien, je peux faire de bons temps. Je suis content du 10.87, c’est un autre sous-10.9 pour moi.

Le double champion d’Europe Jakob Ingebrigtsen a établi le premier temps mondial de 3:29.05 en remportant le 1500m devant le Kenyan Abel Kipsang.

Le médaillé d’or olympique, qui a dû se contenter de l’argent mondial derrière le Britannique Jake Wightman, était heureux d’avoir donné le coup d’envoi après un rythme soutenu.

“J’ai fait une bonne saison”, a déclaré le Norvégien. “Évidemment, j’ai été déçu par Eugene. Il y a toujours des choses que je peux faire mieux et ça ne se passe pas toujours comme prévu.

“Pour la fin de la saison et l’année prochaine, je dois travailler dur pour aller plus vite et battre des records.”

– Bol bannit le blues –

La triple championne d’Europe Femke Bol des Pays-Bas a battu le record de la réunion en 52,95 secondes pour remporter le 400 m haies.

L’ancienne détentrice du record du monde, Dalilah Muhammad, des États-Unis, a terminé bien loin du rythme en septième position.

“C’est incroyable de battre un record de compétition ici et de courir à nouveau en 52”, a déclaré Bol.

« Les 200 premiers mètres étaient faciles et je n’étais pas trop près des haies. La deuxième partie est ma meilleure partie cette année. Je commence a être fatigué.

« J’étais moins fatigué que prévu en fait. Ces derniers jours, j’ai passé 11 heures par jour au lit.

Un 100 m haies féminin chargé mettait en vedette les trois médaillées de l’Oregon : Tobi Amusan, Britany Anderson et Jasmine Camacho-Quinn.

Ce dernier a remporté la victoire à Lausanne avec un record de la rencontre de 12.34sec, avec Amusan à 0.11sec.

Et il y a eu un autre record de la compétition, de plus de 5 secondes, pour la Burundaise Francine Niyonsaba, qui a marqué son retour de blessure avec une victoire au 3 000 m en 8:26.80 devant l’Américaine Alicia Monson et la Kényane Beatrice Chebet.

La Néerlandaise Sifan Hassan est arrivée quatrième tandis que la Britannique Laura Muir a terminé septième.

Le Jamaïcain Rasheed Broadbell a remporté une victoire surprise au 100 m haies, passant sous les 13 secondes pour la première fois de sa carrière alors qu’il battait un solide peloton en 12,99 secondes.

“Je n’oublierai jamais cette course, c’est la première fois que je passe sous les 13 secondes et j’en suis très heureux”, a-t-il déclaré.

« Nouveau camp d’entraînement, bien meilleurs résultats, la preuve est là. Je suis content de la façon dont les choses se passent en ce moment. »

Les Américains Trey Cunningham et Grant Holloway complètent le podium.

L’Indien Neeraj Chopra a battu le champion d’Europe tchèque Jakub Vadlejch au javelot, réussissant un record de 89,08 m.

“Je suis ravi de mon résultat ce soir”, a déclaré Chopra. « J’ai dû sauter les Jeux du Commonwealth à cause d’une blessure et j’étais un peu nerveuse.

« 89 m est une belle performance. Je suis particulièrement heureux car je reviens d’une blessure et ce soir était un bon indicateur que j’ai bien récupéré.

