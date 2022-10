Le champion du monde Max Verstappen remporte le Grand Prix des États-Unis, Red Bull remporte le titre des constructeurs

Le champion du monde Max Verstappen a remporté dimanche un championnat du monde des constructeurs émouvant pour Red Bull en remportant une 13e victoire record cette année au Grand Prix des États-Unis.

Vingt-quatre heures après avoir appris la mort du fondateur et copropriétaire de Red Bull, Dieter Mateschitz, le Néerlandais de 25 ans a remporté la 33e victoire de sa carrière après une bataille tardive passionnante avec le septuple champion Lewis Hamilton de Mercedes.

Devant une foule passionnée sur le Circuit des Amériques, Verstappen est rentré à la maison avec 5,023 secondes d’avance sur Hamilton, Charles Leclerc terminant troisième pour Ferrari devant Sergio Perez dans le deuxième Red Bull.

“Bien sûr, c’est un week-end très difficile pour nous et celui-ci est définitivement dédié à Dietrich lui-même pour ce qu’il a fait pour tout le monde”, a déclaré Verstappen.

“Nous avions une grande chance de gagner les ‘constructeurs’ ici et bien sûr vous voulez le faire avec style et je pense que nous l’avons fait aujourd’hui.

“Cela signifie vraiment beaucoup pour moi, pour l’équipe, car il (Dietrich) a joué un rôle déterminant dans toute l’équipe”, a-t-il ajouté.

George Russell a terminé cinquième dans la deuxième Mercedes devant Lando Norris de McLaren, le double champion Fernando Alonso d’Alpine, le quadruple champion Sebastian Vettel d’Aston Martin, Kevin Magnussen de Haas et Yuki Tsunoda d’Alpha Tauri.

“J’ai tout donné”, a déclaré Hamilton, qui reste sans victoire cette année pour la première fois de sa carrière.

“J’ai fait tout ce que j’ai pu pour rester devant, mais ils étaient juste un peu plus rapides… Excellente stratégie, excellente course de Red Bull – et mes condoléances à l’équipe”, a-t-il ajouté.

“Je suis brisé. La voiture était une poignée aujourd’hui. C’était incroyable d’être en tête. C’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé si dur en équipe tout au long de l’année.

“J’avais tellement d’espoir. On va continuer à pousser, on va essayer de tout donner dans les trois prochains. Cela viendra à nous à un moment donné.

La course a commencé dans des conditions parfaites, mais avec une atmosphère sombre imprégnant le paddock et la voie des stands suite au décès samedi du fondateur de Red Bull, Mateschitz.

En conséquence, toute annonce sur le sort de Red Bull pour son dépassement du plafond budgétaire l’année dernière a été “suspendue jusqu’à nouvel ordre” et les discussions devraient reprendre la semaine prochaine.

Une minute d’applaudissements en hommage à Mateschitz a précédé l’hymne d’avant-course avant l’extinction des feux et Verstappen a rapidement pris l’initiative alors que Carlos Sainz peinait à s’écarter de la pole.

L’Espagnol malchanceux a été impliqué dans une collision au premier virage alors qu’un Russell en plein essor l’a frappé doucement, le faisant tomber à l’arrière du terrain et se retirer avec une fuite d’eau.

Verstappen a mené avec aplomb, à 2,8 secondes d’avance sur Hamilton, savourant une chance de briller devant la foule immense sur un circuit où il a gagné cinq fois en neuf visites.

Le Britannique est passé à un ensemble de nouveaux pneus durs suivi du reste. Au 15e tour, c’est Verstappen qui est de retour devant.

Trois tours plus tard, Valtteri Bottas perd le contrôle de l’arrière de son Alfa Romeo au virage 19, provoquant une intervention de Safety Car avant que la course ne reprenne au 22e tour.

Un gros accident impliquant Stroll et Alonso a provoqué un autre déploiement de voiture de sécurité.

Au 30e tour, le peloton s’était stabilisé et Verstappen menait Hamilton de 1,7 seconde.

– Hamilton menait en retard –

Leclerc est passé deuxième lorsque Hamilton s’est arrêté au 35e tour pour de nouveaux «durs», rejoignant la sixième place. Le “under-cut” d’Hamilton a forcé Verstappen à réagir un tour plus tard, mais il s’est arrêté lentement, prenant plus de 11 secondes pour prendre un train de pneus “moyens”.

Russell et Leclerc se sont également arrêtés à nouveau alors qu’un Verstappen frustré a rejoint la cinquième place jusqu’à dépasser Leclerc au 39e tour.

Tout cela a laissé Vettel en tête jusqu’à ce que Hamilton plonge en lui au début du 41e tour pour prendre le relais avec 15 tours à faire.

Hamilton s’est battu pour garder vivant son rêve d’une première victoire cette année. Au tour 49, cependant, l’avance de Hamilton était tombée à 0,7. Un dépassement était inévitable et il est arrivé au 50e tour.

