Le champion du monde Max Verstappen en pole position pour le Grand Prix d’Abu Dhabi

Le champion du monde Max Verstappen a décroché la pole pour le Grand Prix d’Abu Dhabi qui clôturait la saison devant Sergio Perez pour un lock-out Red Bull au premier rang après les qualifications de samedi.

Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz sont sur la deuxième ligne avec Lewis Hamilton et son coéquipier Mercedes George Russell sur la grille de départ pour la course de dimanche sur le circuit de Yas Marina.

Il s’agissait de la 20e pole en carrière de Verstappen et de sa troisième consécutive sur la piste où il a refusé à Hamilton le titre mondial 2021 lors d’une séance de tirs au but dramatique et controversée d’un tour.

Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon d’Alpine, le retraité Sebastian Vettel (Alfa Romeo) et Daniel Ricciardo, lors de sa dernière course pour McLaren, complètent le top 10.

“C’est un bon effort d’équipe”, a déclaré Verstappen, qui avait désobéi aux ordres de l’équipe pour permettre à Perez de le dépasser dans le dernier tour de la course de la semaine dernière au Brésil remportée par Russell.

Perez et Leclerc sont à égalité de points et dans une bagarre pour la deuxième place derrière le champion en fuite Verstappen.

