Le champion du monde Marco Arop améliore son record canadien au 800 m masculin à la Diamond League en Chine

Le Canadien Marco Arop, qui vient de remporter un championnat du monde au 800 mètres masculin, a amélioré son record canadien sur cette distance en route vers une deuxième place lors d’une compétition de la Ligue de diamant à Xiamen, en Chine, samedi.

Le natif d’Edmonton a franchi la ligne d’arrivée en 1 minute 43,24 secondes, juste derrière le Kenyan Emmanuel Wanyonyi, qui a arrêté le chrono en 1:43,20.

Wanyonyi a remporté la médaille d’argent aux championnats du monde à Budapest la semaine dernière.

La tactique de samedi était un peu différente pour Arop de sa victoire au championnat du monde : dans cette course, il est resté en queue de peloton avant de se frayer un chemin vers l’avant à l’arrière de la course. Le Canadien était en tête de la course dès le départ, avec Wanyonwi et Arop au coude à coude pendant les 50 derniers mètres.

Les nouveaux rivaux amicaux semblent faire ressortir le meilleur de chacun – Wanyonyi a remporté la course mais avait besoin d’un nouveau record personnel pour y parvenir.

REGARDER | Revivez la victoire de Marco Arop aux Championnats du monde à Budapest :

Le Canadien Marco Arop remporte l’or au 800 m aux championnats du monde Le coureur d’Edmonton a remporté la toute première médaille d’or du Canada au 800 mètres après un deuxième tour dominant.

Dans une autre action à Xiamen, l’Américain Christian Coleman a réalisé un temps record de 9,83 secondes au 100 m masculin, terminant juste devant le Jamaïcain Kishane Thompson (9,85).

Les concurrents du 100 m comprenaient également le champion olympique en titre, l’Italien Lamont Marcell Jacobs, ainsi que l’Américain Fred Kerley et le Jamaïcain Yohan Blake.

Jacobs a terminé septième avec son meilleur temps de la saison de 10,05, Kerley a terminé troisième avec un 9,96 et Blake a terminé sixième en 10,04.

REGARDER | Coleman réalise un meilleur temps mondial lors d’une victoire sur 100 m à Xiamen :

Christian Coleman remporte le 100 mètres masculin à Xiamen, en Chine Le sprinter américain Christian Coleman remporte une bataille serrée jusqu’à la ligne d’arrivée, remportant le 100 mètres masculin en 9,83 lors de l’épreuve inaugurale de la Diamond League à Xiamen en Chine.

Jacobs a à peine couru depuis sa victoire aux Jeux olympiques de Tokyo et a terminé septième.

Coleman a mené du début à la fin pour égaler le temps de Noah Lyles en tête du monde en 2023 et a déclaré qu’il était encouragé à répondre après sa cinquième place aux championnats du monde.

« Cela m’a fait un peu mal, mais je savais de quoi j’étais capable et je savais ce que j’étais prêt à faire », a déclaré Coleman, réfléchissant à son effort à Budapest.

« Ensuite, mon esprit s’est tourné vers la prochaine opportunité de succès. Je savais que venir ici serait un domaine de classe mondiale et une opportunité pour moi de rebondir.

« J’attends avec impatience le reste de la saison. »

Autres résultats

Le Jamaïcain Hansle Parchment a réalisé une superbe performance en stupéfiant le champion du monde Grant Holloway au 110 m haies masculin pour remporter l’or en 12,96 secondes.

Holloway a dû se contenter du bronze après avoir mené les six premières haies alors que son compatriote américain Daniel Roberts a terminé en force pour prendre la deuxième place en 13,03 secondes.

Plus tôt, le champion olympique de 2012, Kirani James, a donné un début passionnant aux épreuves d’élite sur piste, alors que le Grenadien a devancé l’Américain Quincy Hall lors d’une photo finish pour remporter l’or du 400 m masculin avec son meilleur effort de la saison de 44,38 secondes.

« Je me sens bien. Mon exécution aujourd’hui a été bonne », a déclaré James, 31 ans. « Le public et le stade sont fantastiques. Cela fait du bien d’avoir le meilleur de ma saison ici. »

Le Jamaïcain Rusheen McDonald a remporté la médaille de bronze en 44,82 secondes.

Une semaine après être devenue la première femme dominicaine à remporter un titre mondial, Marileidy Paulino a remporté l’or au 400 m en 49,36 secondes pour assurer sa place dans la finale de la Ligue de Diamant aux États-Unis plus tard ce mois-ci.

Il s’agissait de la troisième victoire de Paulino en Diamond League de la saison après Doha et Paris.

La championne du monde de cross-country Béatrice Chebet a remporté la victoire dans l’épreuve féminine du 3 000 m avec un temps record de huit minutes et 24,05 secondes, devançant la Mexicaine Laura Galvan et sa compatriote kenyane Margaret Akidor.

Le champion olympique Soufiane El Bakkali, du Maroc, a remporté le titre du 3 000 m steeple masculin en 8: 10,31 pour conclure sa quatrième victoire de la saison grâce à sa couronne mondiale.

Rushell Clayton a mené un balayage jamaïcain du podium au 400 m haies féminin, avec un temps de 53,56 secondes pour battre Andrenette Knight et Janieve Russell.

La Diamond League se rendra à Bruxelles le 8 septembre avant la fin de la saison à Eugene les 16 et 17 septembre.