Le champion du monde Magnus Carlsen prend un bon départ dans le Meltwater Champions Chess Tour 2022

Le Norvégien Magnus Carlsen, champion du monde, a devancé la star américaine Wesley So alors que la dernière étape du Meltwater Champions Chess Tour a débuté de manière spectaculaire mardi (IST).

Carlsen et So, les deux grands rivaux du Tour 2021, se sont affrontés lors de la première journée des finales du Tour 2022 dans un affrontement considéré par les experts comme un décideur potentiel du tournoi.

Lire aussi | La légende du tennis de table Achanta Sharath Kamal recevra Khel Ratna le 30 novembre

Disputant sa première épreuve du Tour de l’année, So s’est battu dur mais c’est le champion du monde norvégien qui s’est imposé, malgré une série de gaffes.

L’ouverture a commencé avec l’ouverture notoirement nulle de Berlin, mais elle a atteint un match intéressant avec Carlsen, avec les pièces blanches, ayant un léger avantage avant de se terminer par un match nul par répétition.

Wesley So, le nouveau vainqueur du Chess.com Global Speed ​​Chess Championship, a ensuite eu Carlsen dans les cordes dans le match 2, après avoir été autorisé à pousser un pion au septième rang.

Mais Carlsen a creusé profondément pour trouver des ressources défensives qui ont empêché So queing. Les chances de victoire de So se sont évaporées et la partie s’est terminée par un match nul après 113 coups.

Après être revenu du bord du gouffre, Carlsen a riposté durement. Alors que le champion menaçait de percer, So joua 30… Qa8 qui laissa Carlsen prendre sa place. 35. Dg5+ a suivi puis le tueur 35. Dg5+.

Carlsen avait fait la percée pour monter 2-1 et So avait besoin d’une victoire dans le dernier match rapide.

Cela ressemblait à de la voile pour le Norvégien, mais une erreur soudaine en un seul mouvement dans le dernier match a permis à So d’égaliser le score. Carlsen a fait une erreur de calcul en jouant le négligent 25… Qg6 qui a permis à sa reine de se faire épingler après 26. Cf6+ gxf6 27. Tg3. Carlsen était furieux contre lui-même. Cependant, So aurait pu jouer 27.Qxc6 et à la place laisser la porte ouverte à Carlsen pour établir une forteresse.

Le champion du monde, qui a précédemment déclaré qu’il “ne croit pas aux forteresses”, l’a dûment fait et a obtenu le match nul dont il avait besoin pour gagner le match et porter ses gains sur le Tour à plus de 200 000 USD pour la saison.

Ainsi, jouant de Minnetonka, MN, a réalisé sa propre erreur et a dit par la suite qu’il avait “oublié” les possibilités défensives de Carlsen.

Carlsen a déclaré: “Pour être honnête, le match d’aujourd’hui était assez faible selon nos critères. On peut mieux faire.”

Dans les autres matchs, Jan-Krzysztof Duda a été le premier joueur à remporter un match – et 7 500 USD – en battant l’adolescent indien Arjun Erigaisi 2,5-0,5. Shakhriyar Mamedyarov s’est imposé face à Rameshbabu Praggnanandhaa dans la bataille entre les joueurs les plus jeunes et les plus âgés de la compétition.

A LIRE AUSSI : Monde non. 1 Para Shuttler Manasi Joshi recevra le prix Arjuna le 30 novembre

Shakh, jouant de Bakou au milieu de la nuit, a remporté une énorme victoire contre la sensation adolescente qui a mis le feu à la saison 2022. Il a fallu un dernier match pour battre le joueur de 17 ans 2,5-1,5.

Le dernier match à se terminer était une rencontre serrée entre le spécialiste de la vitesse vietnamien Liem Quang Le et le n°1 néerlandais Anish Giri. Après quatre matchs nuls consécutifs, le match s’est terminé en tie-breaks. Giri a pris le premier et a ensuite obtenu le match nul dont il avait besoin dans le second pour gagner le match. Giri a déclaré après avoir pensé que la qualité des jeux était “très élevée”.

Carlsen affronte l’Indien Arjun Erigaisi le jour 2, Liem affronte So, Mamedyarov affronte Duda et Praggnanandhaa affronte Giri.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici