Le champion du monde Lewis Hamilton vient de réussir à repousser Max Verstappen pour remporter le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison et décrocher la 96e victoire de sa carrière en Formule 1 dimanche.

La course a été effectivement décidée lorsque Verstappen a dépassé Hamilton au 53e tour sur 56, mais est allé trop loin dans un virage et des limites hors piste.

Son équipe lui a dit de redonner à Hamilton la position, car il risquait une pénalité de temps.

« C’est dommage mais il faut aussi voir les points positifs », a déclaré Verstappen. « Nous leur livrons vraiment le combat, et je pense que c’est génial de commencer l’année comme ça. »

Verstappen avait encore quelques tours pour rattraper Hamilton et il l’a presque fait, terminant à seulement 0,74 seconde du pilote Mercedes.

« Quelle course difficile qui a été. Max était partout sur moi à la fin et j’étais à peu près capable de le retenir », a déclaré Hamilton. « Je savais qu’il allait me rattraper et je pensais que ça allait être impossible. pour le garder derrière … c’était l’une des courses les plus difficiles que j’aie eues depuis un moment. J’adore le défi. »

Avec 22 courses à venir, les fans de F1 pourraient être régalés cette saison si Verstappen relève le défi du titre à Hamilton.

« Je suis très heureux que les fans soient excités, c’est quelque chose que tous les fans veulent depuis un certain temps », a déclaré Hamilton. «J’espère beaucoup plus de ces courses avec Max. »

Son coéquipier, Valtteri Bottas, a pris la troisième place mais était loin derrière les deux premiers.

Le double champion Fernando Alonso n’a pas réussi à terminer la course lors de son retour en F1 avec Alpine.

Verstappen a décroché une superbe pole position samedi, la quatrième de sa carrière, et est parti immédiatement devant Hamilton sous les projecteurs sur la piste du désert.

Verstappen s’est échappé proprement tandis que Charles Leclerc de Ferrari a fait un beau dépassement sur Bottas, mais a perdu cette position après la sortie de la voiture de sécurité au premier tour.

Hamilton a d’abord pris le contrôle de la course en effectuant un changement de pneu plus tôt que Verstappen, qui a finalement commencé à réduire l’avantage d’Hamilton et a pris la tête lorsque Hamilton est venu pour un deuxième changement de pneu.

Verstappen a ensuite effectué son deuxième changement avec 16 tours à faire et avait un écart de huit secondes à combler, mais Hamilton avait des pneus plus vieux. Verstappen l’a rattrapé au tour 53 et l’a dépassé à la deuxième tentative du virage 4, mais la joie a été de courte durée.

« Je savais que j’avais dépassé les limites de la piste », a déclaré Verstappen par la suite.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, lui a expliqué que le contrôle de course avait donné l’ordre de laisser Hamilton revenir en tête conformément aux règlements.

Avant la course, tous les pilotes portaient « We Race As One » écrit sur le devant des t-shirts noirs pour envoyer un message de diversité et d’inclusion. Hamilton, Vettel et plusieurs autres pilotes se sont mis à genoux contre le racisme comme ils l’avaient fait l’an dernier.

Les débuts de Sergio Perez au Red Bull ont mal commencé alors que sa voiture a calé quelques secondes avant le départ. Il a perdu sa place sur la grille et a dû partir de la voie des stands, mais a bien fait pour terminer cinquième derrière Lando Norris de McLaren, quatrième.