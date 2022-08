Le champion du monde Jake Wightman vise un doublé en demi-fond en 2023

Le nouveau champion du monde du 1 500 mètres, Jake Wightman, clôturera le livre sur une saison déterminante pour sa carrière au Fifth Avenue Mile à New York le mois prochain, et cherchera à ramener l’athlétisme britannique à ses racines avec un doublé au demi-fond en 2023.

Le Britannique de 28 ans a produit l’un des moments les plus mémorables à Eugene, dans l’Oregon, lorsqu’il a devancé le champion olympique Jakob Ingebrigtsen dans le dernier tour avec son père, Geoff, l’appelant à la maison en tant qu’annonceur du stade. Le moment a catapulté l’ancien milieu- La puissance de la distance, la Grande-Bretagne, est revenue au sommet pour la première fois depuis la victoire de Steve Cram en 1983, et a valu à Wightman l’adoration des fans britanniques qui ont grandi en regardant Sebastian Coe remporter deux fois l’or olympique.

“Cela signifie beaucoup pour le public parce qu’ils peuvent en quelque sorte se comparer à ce qui s’est passé auparavant”, a-t-il déclaré à Reuters, car le sens complet de son père annonçant la victoire n’avait été compris que récemment. dans l’adrénaline de la course et puis il fait son truc, je fais le mien. Et certainement quand vous prenez du recul et que vous voyez les deux synchronisés, vous réalisez que c’était un grand moment pour nous deux.

Il a terminé troisième aux Jeux du Commonwealth un peu plus de deux semaines plus tard, mais ce calendrier effréné n’a pas réussi à diminuer son dynamisme compétitif, alors qu’il a pris le 800 mètres aux Championnats d’Europe, terminant deuxième malgré une petite idée de ses performances sur la distance. Maintenant, avec une entrée wildcard garantie au 1 500 mètres aux Mondiaux de l’année prochaine à Budapest, Wightman a déclaré qu’il souhaitait également se qualifier pour l’équipe britannique du 800 mètres. “Si le calendrier le permettait, j’aimerais faire les deux, ” il a dit.

Lire aussi- L’AIFF espère que la FIFA pourra lever l’interdiction de l’Inde dans les prochains jours

“Les grands du demi-fond britannique étaient aussi bons à huit et 15 et nous avons en quelque sorte perdu cela un peu pour que tout le monde ait l’impression qu’il faut maintenant être un seul coureur de 800 mètres ou de 15… Je n’ai jamais été en mesure de pouvoir le faire. J’espère donc que je pourrai y arriver. “Il s’attend à ce que son dernier défi de 2022, défendant son titre dans l’emblématique mile routier de New York le 11 septembre, soit un montage proche d’une saison explosive. Alors que l’ensemble du champ n’a pas Cela n’a pas encore été défini, il prévoit que ce sera probablement “l’une des années les plus difficiles” pour concourir : “C’est définitivement une année dans laquelle vous ne pouvez pas vous lancer et vous attendre à gagner du tout.”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici