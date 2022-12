Le champion du monde Houston Astros repêche Samsung pour élever Minute Maid Park avec une technologie de pointe – Samsung Global Newsroom

Des écrans numériques et des solutions Samsung de classe mondiale pour créer une expérience de jeu immersive pour les fans avec des mises à niveau de stade de pointe, y compris un nouveau tableau de bord vidéo principal

Samsung Electronics et les Astros de Houston ont annoncé aujourd’hui qu’ils amélioreront numériquement Minute Maid Park avec une technologie d’affichage conçue pour améliorer encore l’expérience des fans. Samsung, un leader dans l’innovation de l’affichage numérique, fournira certains des écrans à grande échelle de la plus haute définition du jeu, afin que les fans puissent s’attendre à être immergés dans l’action comme jamais auparavant. L’accord pluriannuel verra une nouvelle technologie LED extérieure à la fois dans le champ intérieur et extérieur à temps pour la saison 2023, y compris un tout nouveau tableau de bord principal avec un contenu dynamique.

“La technologie continue de porter l’expérience des fans en personne lors de divertissements en direct et d’événements sportifs vers de nouveaux sommets”, a déclaré Harry Patz, Jr., vice-président principal et directeur général de la division Display de Samsung Electronics America. “Le partenariat avec le champion du monde Houston Astros offre à Samsung une autre occasion de montrer comment la technologie d’affichage de classe mondiale de l’entreprise améliore la façon dont les sites peuvent créer de l’enthousiasme parmi les fans et stimuler les affaires avec un affichage de contenu époustouflant, des divertissements dynamiques, des informations en temps réel et plus encore. ”

Après leur saison victorieuse, les Astros de Houston reviendront au stade en 2023 avec des écrans et des solutions améliorés de Samsung – y compris l’écran principal du champ extérieur, les rubans, la mezzanine du champ central et plus encore. L’installation au Minute Maid Park a commencé en novembre 2022, avec un achèvement prévu d’ici le jour d’ouverture 2023, afin que les fans puissent profiter de la technologie haut de gamme conçue pour l’interactivité et l’engagement.

Samsung est un fournisseur de solutions numériques dominant dans l’industrie du sport, améliorant les sites à travers le pays grâce à sa technologie, comme les murs vidéo, les écrans interactifs et les LED extérieures et intérieures. L’objectif du partenariat est de faire passer l’expérience des fans au Minute Maid Park à un niveau supérieur grâce à ces améliorations numériques.

“Nous sommes ravis d’ajouter Samsung en tant que partenaire commercial et d’intégrer leur technologie de pointe dans notre stade de baseball”, a déclaré Marcel Braithwaite, SVP, Business Operations, Houston Astros. “Comme nous recherchons toujours des moyens d’améliorer l’expérience de nos fans au Minute Maid Park, ce nouveau tableau de bord, les panneaux à ruban et d’autres améliorations numériques sont de bons exemples de notre concentration continue sur nos fans.”

Minute Maid Park rejoint une gamme all-star d’arènes et de stades utilisés par les équipes professionnelles qui se sont associées à Samsung pour transformer la technologie et améliorer l’expérience des fans. Outre Minute Maid Park, les partenariats sportifs de Samsung incluent Citi Field (Queens, New York), Chase Center (San Francisco, Californie), SoFi Stadium (Los Angeles, Californie) et M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland).