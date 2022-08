Le champion du monde du lancer de javelot Anderson Peters battu et expulsé du « bateau de fête »

Anderson Peters, qui est le champion du monde du lancer du javelot masculin, a été blessé après avoir été attaqué par des membres d’équipage d’un bateau de fête à la Grenade mercredi.

Selon un rapport du Caribbean National Weekly, Peters a été battu puis jeté par-dessus bord.

Le Granadien avait remporté l’argent, derrière le Pakistanais Arshad Nadeem et son meilleur lancer personnel de 90,18 mètres, aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022.

Les images et les vidéos en vogue sur les réseaux sociaux montrent Peters entouré de membres d’équipage et jeté par-dessus bord du bateau de fête ‘Harbour Master’

“Peters reçoit actuellement des soins médicaux pour des blessures mineures”, a déclaré la police de la Grenade dans un communiqué.

Le Comité olympique de la Grenade, dans un communiqué, s’est dit “attristé par la nouvelle des actions lâches de quelque cinq personnes qui ont agressé physiquement notre icône et héros sportif national”.

“Nous avons reçu des informations préliminaires sur l’incident et comprenons que notre champion du monde a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger à la suite de l’agression infligée. [by] ces non-ressortissants.

« Le Comité olympique de Grenade se joint à toute la Grenade pour condamner ces actions barbares et attend avec impatience que les autorités compétentes prennent des mesures décisives contre tous les auteurs. Nous sommes prêts à apporter notre soutien à son rétablissement et attendons avec impatience une résolution rapide de l’affaire.

Le parti d’opposition New National Party a également publié une déclaration : « Nous dénonçons fermement tous les actes de violence et soutenons qu’ils ne doivent pas être tolérés. La Grenade est marquée par sa nature pacifique et sans aucun doute, nous souscrivons à l’état de droit.

