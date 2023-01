Le champion du monde dit que le Rubik’s Cube et le violon vont de pair

Un étudiant de l’Université du Michigan est l’un des plus grands “speedcubers” au monde, une personne capable de résoudre rapidement un Rubik’s Cube. Il est aussi un violoniste accompli.

Stanley Chapel affirme que les deux domaines vont de pair.

Non seulement Chapel dit qu’il a le même intérêt pour les deux, mais le joueur de 21 ans dit que le violon a contribué à son succès en speedcubing.

“La répétition, la décomposition des choses en leurs plus petits éléments fondamentaux, toutes ces différentes choses que nous utilisons pour améliorer un instrument, et être capable de les emmener dans le monde du cubage a certainement été une aide considérable pour ma progression”, a déclaré Chapel. , une spécialisation junior en interprétation de violon à l’école de musique, de théâtre et de danse de l’université.

Chapel, qui a grandi à Ann Arbor non loin du campus du Michigan, a résolu son premier Rubik’s Cube 3×3 à l’âge de 14 ans. Cinq semaines plus tard, Chapel participait à sa première compétition, résolvant le cube en 22 secondes en moyenne.

Avance rapide d’un an jusqu’en 2017 à Paris, Chapel se classant cinquième dans les catégories 4 × 4 les yeux bandés et 5 × 5 les yeux bandés au Championnat du monde de la World Cube Association.

Lors du championnat du monde 2019 à Melbourne, en Australie, le récent diplômé du secondaire a remporté les deux épreuves.

En tenant compte du temps qu’il lui faut pour examiner le cube avant de placer le bandeau sur ses yeux, Chapel peut en résoudre un en 17 secondes environ.

“Plus j’approfondis le domaine de la technique de cubage, plus je trouve de l’intérêt à repousser les limites de ce qui est possible là-bas”, a-t-il déclaré.

Chapel a certaines capacités inhérentes : Il est capable de mémoriser et d’appliquer des milliers d’algorithmes pour résoudre un Rubik’s Cube et d’interpréter de mémoire l’une des sonates pour violon de Johann Sebastian Bach.

Mais il passe également des heures et des heures à perfectionner son art, notamment en faisant régulièrement des étirements de la main qui aident Chapel à éviter les types de maux et de douleurs qui accompagnent la rotation fréquente et frénétique des côtés du cube.

Chapel dit que des années à jouer du violon ont également contribué à ce qu’il ait “un contrôle moteur très, très fin déjà développé”.

Plus tard cette année, Chapel a l’intention de défendre ses titres mondiaux en Corée du Sud. Depuis que l’événement de 2021 a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, Chapel est le champion en titre des deux avant l’événement de 2023 à Séoul.

Une fois qu’il a fini l’école, cependant, Chapel ne sait pas comment le speedcubing s’intègre dans ses plans futurs.

“Je suppose que c’est cool de savoir que personne n’est capable de faire ça”, a-t-il déclaré. “Mais, en même temps, en me donnant un peu de réalité, c’est comme, ‘Combien cela compte-t-il réellement?'”

“Ça ne va pas payer les factures quand je serai plus vieux”, a déclaré Chapel en riant.

—Mike Householder, Associated Press