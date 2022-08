Le champion du monde de ski est mort à 19 ans

La star adolescente Hana Mazi Jamnik est décédée des suites d’un accident en Norvège

Le ski slovène pleure la perte de l’une de ses étoiles les plus brillantes après que l’Association de ski du pays a confirmé le décès de Hana Mazi Jamnik, 19 ans, décédée après avoir été heurtée par un camion alors qu’elle s’entraînait en Norvège.

Selon un rapport de la publication norvégienne VG, Jamnik a été heurté par le véhicule jeudi matin dans un tunnel de la municipalité de Strand du pays.

L’adolescent est décédé peu après à l’hôpital.

Il est entendu que l’accident s’est produit alors que Jamnik effectuait un exercice d’entraînement avec d’autres coéquipiers. Aucun de ses coéquipiers n’a été témoin de l’accident.

Un article publié sur les réseaux sociaux par l’Association slovène de ski a rendu hommage à Jamnik en disant : “Vous serez toujours dans nos pensées. Tu vas nous manquer.”

Le chauffeur du camion a été accusé par les autorités norvégiennes d’avoir enfreint l’article 3 de la loi sur la circulation routière et s’est vu confisquer son permis de conduire.

Un échantillon de sang a également été prélevé sur le conducteur pour déterminer s’il était sous l’influence de substances au moment de l’accident, selon Sveinung Andersen de la police locale.

Le représentant légal du conducteur a déclaré qu’il n’avait pas reconnu sa culpabilité en relation avec l’incident et le décrit comme un “tragique accident ».

Cependant, il admet qu’il a frappé le jeune de 19 ans avec son camion, mais affirme qu’il n’était pas fautif et qu’il n’a pas non plus conduit de manière négligente.

Des témoins de l’accident sont interrogés par la police alors qu’ils tentent de reconstituer les circonstances de l’accident mortel.

“C’est un événement d’une tristesse indescriptible. C’est un choc que quelque chose comme ça se produise. C’est tout simplement terrible – lors d’un entraînement par une journée ensoleillée», a déclaré Anne Kroken, une avocate commis d’office à l’affaire.

Pendant ce temps, l’icône du ski norvégien Therese Johaug a publié une déclaration à TV 2 pour exprimer son chagrin face à la nouvelle.

“La plupart du temps, tout se passe bien, mais ce qui s’est passé est très tragique”, dit-elle.

“Je sympathise avec ses coéquipières, les entraîneurs, le personnel de soutien et en général tous ceux qui l’entourent. Un accident peut survenir alors que vous conduisez une voiture, mais ce qui s’est passé aujourd’hui est tout simplement impensable. Cela m’a vraiment fait mal au cœur quand j’ai découvert combien d’heures je m’entraînais sur des routes très fréquentées.”

Jamnik était considéré comme un skieur de fond au potentiel immense. Elle a remporté l’or au 10 km aux Championnats du monde juniors de ski à roulettes l’année dernière et a également décroché l’argent dans la catégorie 13 km.