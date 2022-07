Le champion du monde de boxe Tyson Fury signe un accord de parrainage avec la Ligue 1

Par Ben Brown









Le champion du monde de boxe Tyson Fury a conclu un accord de parrainage avec l’équipe locale de la Ligue 1 Morecambe pour sa marque «Gypsy King» afin de parrainer leurs shorts à domicile et à l’extérieur pour la saison à venir.

Fury, un résident de Morecambe, a déclaré aux médias que “c’est un plaisir de pouvoir soutenir mon club local”, car sa marque de vêtements sera exposée au stade Mazuma d’une capacité de 6476 places.

“Morecambe FC est fier d’annoncer un accord commercial qui verra le double champion du monde des poids lourds Tyson Fury sponsoriser les courts métrages à domicile et à l’extérieur pour la saison 2022/23 de la Sky Bet League One”, a écrit le club sur son site officiel. .

“L’accord initial verra la marque Gypsy King de Tyson figurer sur les shorts de jeu de cette saison, avec une nouvelle annonce à faire à une date ultérieure, qui verra le Gypsy King étendre son partenariat avec le Club.”

“Nous entretenons une excellente relation avec Tyson et sommes fiers de porter sa marque Gypsy King sur les shorts de la première équipe pour la prochaine campagne”, ont-ils ajouté.

“Tyson est un ambassadeur fantastique pour la région de Morecambe et c’est fantastique de l’avoir à bord. Tyson est l’un des noms les plus reconnaissables dans le monde du sport et apportera une reconnaissance mondiale au club.

Maintenant à la retraite de la boxe professionnelle, Tyson Fury, 33 ans, pourrait bien se mobiliser pour soutenir son équipe locale alors qu’elle vise à améliorer sa modeste 19e place de la saison dernière lors de la prochaine campagne.

