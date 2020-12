Ilima-Lei Macfarlane est un peu hors de son élément dans le Connecticut cette semaine. La championne des poids mouches Bellator est originaire d’Hawaï et résident de la région de San Diego qui prospère dans des climats plus chauds que les températures inférieures à zéro qui l’accueillent dans le nord.

Vous n’entendrez pas de reproches pour moi de ne pas être à Hawaï à cette période de l’année, parce que ça va, dit-elle cette semaine. Tant que je me dispute, je suis totalement cool avec ça.

Elle se bat, d’accord: un an après son dernier combat, Macfarlane (11-0) a le combat le plus intimidant de sa vie jeudi soir contre la puissante prétendante Juliana Velasquez (10-0) dans peut-être le match le plus intrigant du mixte. arts martiaux pour décembre.

Un champion invaincu en tant que perdant de paris dans une défense de titre est une rareté dans les sports de combat, mais certains parieurs s’appuient contre Macfarlane au Mohegan Sun Casino dans une carte diffusée sur CBS Sports Network et DAZN.

Alors que le temps à l’extérieur est moins que hawaïen, Macfarlane est chez lui dans un autre sens. Le seul champion poids mouche de l’histoire de Bellator tente d’accomplir une autre tâche difficile à l’intérieur d’une cage à la fin d’une année sans précédent en dehors de la cage.

Macfarlane a réussi à rester au sommet de sa division compétitive depuis qu’elle a remporté le tournoi des poids mouches de Bellator il y a trois ans, remportant trois de ses quatre défenses de titre par arrêt. Velasquez apparaît comme un obstacle majeur dans une année mouvementée pour le champion.

Juste comment mouvementé?

Son mariage a été reporté en raison de la COVID-19[feminine pandémie.

Son chien de sauvetage est mort.

Elle a rejoint sa sœur et une autre femme dans un procès contre un ancien entraîneur adjoint de basket-ball de l’école Punahou à Honolulu, alléguant des années d’abus et de manipulation sexuels.

Dans ce contexte en 2020, les défis de l’entraînement pour un combat pour le titre de 125 livres pendant une pandémie semblaient relativement gérables.

Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas pu se battre, qui ne reçoivent pas de chèque de paie, a déclaré Macfarlane. Il y a beaucoup d’entreprises qui ont été forcées de fermer à cause de cette année, donc je suis honnêtement juste reconnaissant pour cela, bien que ce soit des circonstances très étranges.

La puissance et la taille de Velasquez présentent de sérieux défis pour le Macfarlane de 5 pieds 5 pouces, mais elle rit des discussions en ligne suggérant qu’elle a évité Velasquez ou a été protégée par Bellator. Macfarlane est probablement meilleur sur le terrain avec le jiu-jitsu que Velasquez, mais un combat aux pieds pourrait être brutal pour le plus petit champion.

Juliana est beaucoup plus une combattante physique intimidante que n’importe lequel de mes anciens adversaires, a déclaré Macfarlane. Elle est plus grosse que moi. Elle a une portée un peu plus longue. Vraiment agressif et physique. J’ai l’impression que mes autres (défenses de titre) étaient très stratégiques, mais avec elle, ça va être un combat très physique.

Macfarlane avait ses partenaires d’entraînement et entraîneurs habituels au camp pour le combat, mais la pandémie a créé ses propres défis. Pour commencer, la plupart des gymnases étaient censés être fermés.

Heureusement, nous étions considérés comme une salle de sport en plein air parce que nous avons des portes d’entrepôt, a déclaré Macfarlane à propos de son camp d’entraînement. Donc, tant que nous les maintenions, tout allait bien.

Bien que Macfarlane, 30 ans, ait signé une prolongation de contrat de plusieurs années avec Bellator plus tôt cette année, elle a commencé à réfléchir davantage à son avenir à long terme. Son mariage en Jamaïque a été sabordé car personne ne pouvait s’y rendre, mais elle pense toujours à fonder bientôt une famille.

Tant qu’elle sera encore dans le jeu, Macfarlane se concentrera sur les objectifs et les défis qui l’excitent, peu importe où se trouve la cage.

J’ai l’impression d’avoir déjà fait un peu l’histoire, et quel que soit le résultat jeudi, je serai toujours dans les livres d’histoire, a déclaré Macfarlane. Je veux prendre des combats amusants. Je veux me battre à l’étranger. Je veux me battre sur le ring à Saitama Arena (au Japon). Je veux faire un combat de promotion croisée avec RIZIN. Je me sens juste beaucoup plus détendu de ne pas prendre mes adversaires à la légère, mais juste comme, je n’ai pas autant de pression que les gens le pensent.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/tag/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports