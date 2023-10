Le champion des poids lourds Tyson Fury a battu la star du MMA Francis Ngannou par décision partagée lors d’un combat de boxe de 10 rounds à Riyad, en Arabie Saoudite.

Le match a été serré, Fury, 35 ans, s’appuyant sur son jab au début du match, passant brièvement au gaucher au deuxième tour lorsque Ngannou a fait des progrès et a même ouvert une coupure au-dessus de l’œil gauche de Fury.

C’est au troisième tour, lorsque Fury est tombé au sol avec un crochet gauche tout-puissant, que Ngannou, 37 ans, a prouvé qu’il n’allait nulle part.

Ce n’était que la septième fois que Fury était renversé au cours de sa carrière.

Ngannou a stupéfié Fury au début du quatrième tour, mais le champion invaincu des poids lourds est resté debout et le reste du tour a été assez égal après cela.

Fury a semblé prendre le contrôle à la fin du cinquième round et l’a reporté au sixième, mais Ngannou a délivré trois gauches puissantes au début du huitième, alors que les boxeurs échangeaient continuellement des coups.

Fury se relève après un renversement





On pouvait entendre les fans scander “Francis ! Francis !” au début du 10e tour, mais finalement, le premier combat de l’ancien champion des poids lourds de l’UFC avec un boxeur professionnel s’est terminé par une décision partagée controversée du jury.

Un juge a marqué 95-94 pour Ngannou, mais les deux autres officiels ont marqué le combat 96-93 et ​​95-94 pour Fury.

Ngannou a réussi 37 tirs puissants contre 32 pour Fury, en plus du renversement, selon les statistiques de CompuBox. Fury a décroché plus de coups au total, 71-59, dont 14 lors des deux derniers tours, contre seulement six pour Ngannou.

Le combat a été décrit par Fury comme l’un des “plus durs” de ces 10 dernières années, ajoutant que Ngannou est un “meilleur boxeur que nous ne le pensions tous”.

S’exprimant après le match, Ngannou a déclaré : “Ça ne s’est pas passé comme je le souhaitais.”

“J’ai peut-être échoué aujourd’hui. “Je reviendrai.”

Tyson Fury célèbre sa victoire sur Francis Ngannou





Le combat était parsemé de visages célèbres, dont Kanye West et Eminem, ainsi que Cristiano Ronaldo, la tête d’affiche de l’UFC Conor McGregor et les grands actuels et anciens de la boxe, Sugar Ray Leonard et Manny Pacquiao.

La victoire de Fury vient après celle de son jeune frère, Tommy Fury, a vaincu le YouTuber KSI sur une décision majoritaire après un match de six rounds cruiserweight à Manchester le 15 octobre.