Le champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou, suscite des spéculations selon lesquelles il pourrait partir rejoindre Jake Paul dans la division “Super Fight” de PFL avec des photos de famille

Francis Ngannou a suscité des spéculations selon lesquelles il est sur le point de quitter l’UFC et de rejoindre Jake Paul dans une promotion rivale.

La semaine dernière, “The Problem Child” a révélé qu’il avait signé avec la Professional Fighters League [PFL] – une entreprise concurrente de l’UFC de Dana White.

PFL Jake Paul devrait faire ses débuts en MMA en 2023

Le joueur de 25 ans dirigera une nouvelle division « Super Fight » qui a été conçue pour organiser des événements à la carte pour les combattants qui sont déjà de grands noms et « peuvent instantanément attirer des clients payants », plutôt que ceux qui recherchent des titres traditionnels.

Paul a révélé que lui et toute autre personne en compétition dans la division recevraient 50% des revenus du PPV avant d’appeler Nate Diaz en lui proposant un contrat de deux sports et deux combats.

“Il s’agit de changer le MMA, de perturber, d’innover et de créer la prochaine grande ligue”, a récemment déclaré Jake.

Pendant ce temps, Ngannou ne s’est pas battu depuis qu’il a battu Ciryl Gane par une décision unanime d’unifier la division en janvier 2022.

Après le combat, le champion des poids lourds de l’UFC est passé sous le couteau pour une opération au genou visant à reconstruire son ACL et à réparer le MCL qu’il a endommagé avant l’UFC 270.

“The Predator” devait être hors de combat pendant 9 à 12 mois, ce qui lui a laissé beaucoup de temps pour négocier avec l’UFC après l’expiration de son dernier contrat.

Getty Images – Getty Francis Ngannou est indisponible depuis près d’un an

Cependant, près d’un an plus tard, Ngannou n’a pas encore signé avec l’UFC malgré le fait qu’il était lié à un match de méga-argent avec l’ancien champion des poids légers et lourds, Jon Jones.

Et l’entraîneur de Ngannou, Eric Nicksack, pense que le combat contre Jones aura lieu.

S’adressant à MMA Fighting, il a déclaré: «J’espère que cette chose, croisons les doigts, que nous pourrons conclure cet accord.

“Si ce n’est pas mars, c’est peut-être avril ou mai, ou quelque chose comme ça. Je sais qu’ils tournent pour mars et que Jon Jones est l’adversaire.

“Tout le reste est hors de mes mains, mais s’ils me disent:” Hé, nous nous battons le 4 mars “, nous aurons notre gars prêt, c’est sûr.”

@francisngannou – instagram ‘The Predator’ a peut-être fait allusion à son prochain mouvement dans un récent article sur les réseaux sociaux

Malgré cela, l’artiste KO camerounais de 36 ans a alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait quitter l’UFC en publiant une série de photos de famille avec la légende : “Commencer la meilleure année de tous les temps !!!”

Toutes les femmes photographiées aux côtés de Ngannou portent des tenues traditionnelles africaines, sauf une qui porte étonnamment un t-shirt PFL.

De nombreux fans pensent que le maillot est la preuve que Ngannou est sur le point de rejoindre Paul pour signer avec PFL, ce qui lui donnera presque certainement une plus grande part de revenus PPV que l’UFC.

Le roi des poids lourds MMA, qui n’a gagné que 440 000 £ lors de son dernier combat, a exigé une augmentation de salaire importante et la liberté de prendre des combats de boxe contre Tyson Fury, Anthony Joshua et Deontay Wilder.

Il obtiendra presque certainement ce qu’il veut, mais seul le temps nous dira si ce sera de l’UFC, de la PFL ou d’une autre promotion MMA.