AUGUSTA, Géorgie – La marche de Hideki Matsuyama vers la victoire et dans les livres d’histoire de son pays natal, le Japon, a définitivement pris fin et commence dimanche soir au Masters.

Mais une fois terminé, lorsque le putt final de Matsuyama est tombé alors que les ombres s’allongeaient pour assurer une victoire étonnamment étroite d’un coup, le joueur de 29 ans est devenu bien plus qu’un simple autre champion des Masters. Sa victoire à la normale de 10 sous a fait de lui non seulement le premier champion d’origine asiatique du tournoi, mais aussi le premier Japonais à remporter un titre de golf majeur.

En tant que jeune homme, il est venu pour la première fois au Masters en tant qu’amateur en 2011 et à nouveau en 2012, invité par Augusta National parce qu’il a remporté l’Asia-Pacific Amateur, faisant la coupe les deux fois et montrant la promesse précoce qui annonçait une semaine telle que cette. Il est venu à Augusta cette première année blessant pour sa nation; un mois plus tôt, sa maison de Sendai avait été ravagée par un terrible tremblement de terre et une série de tsunamis qui avaient fait plus de 15 000 morts.

Il a dit qu’il ne savait même pas s’il aurait même dû être à Augusta, mais quand il a terminé à égalité au 27e rang, un exploit remarquable pour un amateur jouant dans son premier Masters, il a déclaré: «J’espère que mon jeu a pu apporter des encouragements. à ceux qui sont dans le besoin en ce moment.

Flash avant dix ans. Une fois de plus, il pensait à sa nation passionnée de golf, qui s’éveillait à la nouvelle de sa victoire lundi matin.

«C’est passionnant de penser qu’il y a beaucoup de jeunes au Japon qui regardent aujourd’hui», a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète. «J’espère que dans cinq, 10 ans, quand ils seront un peu plus âgés, certains d’entre eux seront en compétition sur la scène mondiale. … J’espère que je serai un pionnier, et de nombreux autres Japonais suivront. Je suis heureux de pouvoir ouvrir les vannes. »

CONNEXES: Tiger Woods félicite Matsuyama pour sa victoire historique

Pendant quelques heures dimanche, il est apparu que Matsuyama allait bondir vers une victoire facile – s’il y en a jamais eu au Masters – poursuivant une maîtrise du parcours qui a débuté samedi après-midi. Après avoir attendu un retard de pluie en jouant à des jeux vidéo sur son téléphone portable dans sa voiture dans le parking, il est revenu pour tirer six sous la normale sur ses huit derniers trous du troisième tour pour prendre une avance de quatre coups dans le dernier tour. .

La bulle a éclaté, un peu, quand il a commencé dimanche avec une erreur, un drive d’ouverture qui a volé à droite du fairway dans la paille de pin, menant à un bogey au n ° 1. Mais il a récupéré le coup en quelques minutes en faisant un birdie au par-5 deuxième trou de quatre pieds.

Les putts courts ont été le thème de ses neuf premiers alors qu’il a réussi un birdie à la fois aux numéros 8 et 9 de quatre pieds pour atteindre 13 sous la normale, ce qui est bon pour une avance massive de cinq coups avec neuf trous à jouer.

Bientôt, cependant, les choses se sont compliquées lorsque le méticuleux Matsuyama a soudainement commencé à faire des erreurs. Il a bogeyé le 12e par-3 notoirement déroutant, mais est revenu tout de suite pour couler un petit putt d’oiseau sur le 13e par-5.

Puis, sur le 15 par-5, catastrophe: son fer 4 super-chargé a dépassé le green et s’est retrouvé à l’eau par le 16e trou. Un autre bogey.

Plus de problèmes sur la normale 3 16e. Un autre bogey.

Après un par sur 17, il détenait une avance de deux coups en lançant un beau coup de départ sur 18, ce qui signifie qu’il pouvait bogey le trou et toujours gagner, et il a fait exactement cela pour un round de 73 et le un- victoire de course.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était nerveux dans ces derniers trous tremblants, il a répondu que non, il était en fait nerveux toute la journée. «Mes nerfs n’ont pas commencé le deuxième neuf», a-t-il déclaré. «C’était dès le début aujourd’hui.»

Quoi qu’il en soit, quelle que soit sa capacité à tenir, c’était historique et révolutionnaire. Il rejoint maintenant deux femmes japonaises qui ont remporté des majors: Hisako Higuchi a remporté le championnat LPGA 1977 et Hinako Shibuno a remporté l’Open britannique féminin 2019.

Huit jours plus tôt, sa compatriote, Tsubasa Kajitani, 17 ans, avait remporté l’Augusta National Women’s Amateur. Et maintenant, il était là, gagnant aussi et dynamisant une nation.