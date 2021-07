Le champion des maîtres Hideki Matsuyama renvoie un test Covid-19 positif à Detroit | Actualités golfiques

Hideki Matsuyama s’auto-isolera désormais après avoir été testé positif au coronavirus

Le champion des Masters Hideki Matsuyama est devenu le dernier joueur du PGA Tour à être testé positif pour Covid-19.

Matsuyama a été contraint de se retirer avant le deuxième tour du Rocket Mortgage Classic à Detroit, où il a été regroupé avec les favoris des fans Phil Mickelson et Rickie Fowler.

La star japonaise, qui est devenue le premier golfeur asiatique à remporter une veste verte avec sa victoire historique à Augusta National en avril, a tiré un score de moins de 70 au premier tour et était à sept coups du leader surprise, Davis Thompson.

Matsuyama pourrait maintenant être un doute pour The Open

Matsuyama devra désormais s’isoler avant de se rendre dans le Kent pour le 149e Open au Royal St George’s, en supposant qu’il renvoie des tests négatifs pour le coronavirus avant son départ.

« C’est décevant de recevoir cette nouvelle et de devoir se retirer du Rocket Mortgage Classic », a déclaré Matsuyama. « Je prendrai toutes les précautions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de tous les autres.

« J’apprécie et remercie tout le monde pour leur inquiétude à l’avance. J’attends avec impatience un rétablissement complet et un retour à la compétition dès que possible. »

Alors que la place de Matsuyama à l’Open est désormais incertaine, les deux meilleurs joueurs sud-coréens ont annoncé qu’ils ne participeraient pas à Sandwich.

Le numéro 26 mondial Sungjae Im et l’ancien champion des joueurs Si Woo Kim se sont retirés de la finale majeure de l’année pour se concentrer sur la préparation des Jeux olympiques de Tokyo le mois prochain.

Le R&A a confirmé que leurs places iraient à l’Argentin Emiliano Grillo et à l’ancien champion de la PGA Keegan Bradley.