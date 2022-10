Le champion des Jeux nationaux B Sai Praneeth veut à nouveau entrer dans le Top 25

L’année 2019 aurait dû être une année charnière pour B Sai Praneeth, qui a remporté jeudi le titre de badminton masculin lors des 36e Jeux nationaux.

Après avoir constamment battu certains des grands noms du jeu depuis 2017, il a couronné le tout en remportant la couronne de la Super Série de Singapour en 2017 et une médaille de bronze aux Championnats du monde en 2019.

Il semblait qu’il continuerait à conquérir le monde, étape par étape. Mais ensuite, la pandémie de Covid a éclaté. Des confinements ont été imposés dans le monde entier, y compris en Inde.

Tout s’est arrêté, y compris la carrière de Sai Praneeth.

“Ma carrière était à son apogée depuis 2017. J’étais au top de mon jeu et débordais de confiance aussi”, a-t-il déclaré, peu de temps après avoir donné à Telangana sa troisième médaille d’or dans le sport de la navette. «Mais malheureusement, les confinements ont été imposés. Cela s’est avéré être un énorme désastre pour moi », a-t-il ajouté.

« Ma formation s’est arrêtée. J’avais l’habitude d’aller au stade mais je n’avais pas de sparring-partners. J’étais aussi dans un état d’esprit confus. Je ne savais pas si je devais m’entraîner ou jouer prudemment. J’ai fini par rester assis à la maison », a-t-il révélé, expliquant la baisse de son classement.

Non seulement Sai Praneeth a perdu son élan, mais sa confiance en a également pris un coup. Quelques blessures n’ont pas non plus aidé.

“Je ne pouvais pas planifier ou m’entraîner correctement pour les Jeux olympiques de Tokyo. Après cela, à cause d’une soudaine surcharge d’entraînement, j’ai aussi subi des blessures », a-t-il révélé.

Le joueur très talentueux de 30 ans sent qu’il est de retour dans son rythme maintenant. Cela a dû aider qu’il ait bouleversé HS Prannoy du Kerala, actuellement en tête du classement du World Tour, lors de la finale du championnat par équipe.

Lors de la finale du simple masculin, il a battu Mithun Manjunath du Karnataka pour le titre.

« Tout est une question de confiance en soi et de confiance en soi. La victoire sur Prannoy aux Jeux nationaux sera un gros coup de pouce pour moi à l’avenir », a-t-il concédé.

Sai Praneeth, cependant, rejette le discours selon lequel il est sur le point de partir, déclarant qu’il lui reste encore 2-3 ans de badminton. « Ma priorité est de revenir dans le Top 25 mondial le plus tôt possible. Je dois travailler ma condition physique pour pouvoir disputer plusieurs tournois.

“Ma famille est d’une grande aide et cela me motive à jouer à nouveau. Quand je vois mon fils, je me sens soulagé et heureux », a-t-il déclaré en signant.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici